Силы ПВО ночью сбили три ракеты и 96 дронов, которыми россия атаковала Украину

Российские войска в ночь на 30 октября атаковали Украину баллистическими ракетами, четырьмя авиационными ракетами, а также 113 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

27 октября 2026, 17:38 Небесный щит: что стоит знать о работе системы ПВО Как работает украинская ПВО, почему эффективность перехвата дронов превышает 85% и почему баллистические ракеты остаются сложной целью для защитников неба.

Как отмечается, с 18:00 29 октября враг атаковал Украину баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23 из Воронежской, Курской, Брянской обл., рф, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Белгородской обл., рф, и 113 ударными БпЛА типа Shahed (83 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Шаталово – рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

Основные направления удара – Киевщина, Полтавщина и Днепропетровщина.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 99 вражеских целей:

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

96 вражеских БпЛА типа Shahed (71 из них - реактивный), Гербера, дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Напомним, в Киеве в результате российской ракетной атаки вечером 29 октября погиб один человек. В Дарницком районе возник пожар на складах, а в Днепровском районе обломки ракеты упали возле жилого комплекса, повредив здания и автомобили.

А днем 29 октября россияне попали по многоэтажке в Кременчуге. Известно о троих погибших и 32 пострадавших, среди них – шестеро детей.

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