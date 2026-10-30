Нетаньяху победил на выборах в Израиле, но не смог получить большинство в парламенте

Блок партий во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху получил 53 места на парламентских выборах. Это больше, чем у главной оппозиции, однако результата недостаточно для самостоятельного формирования правительства.

Об этом пишет Bloomberg.

27 октября 2026, 16:20 В Израиле зафиксировали самую высокую явку на выборах за более чем 50 лет В Израиле явка на парламентских выборах по состоянию на 14:00 достигла почти 45 процентов. Это самый высокий показатель с 1973 года

Согласно окончательным результатам подсчета голосов, обнародованным избирательными органами, оппозиционный блок получил 48 мест в парламенте, который всего насчитывает 120 депутатов.

Еще 19 мандатов получили две арабские партии. Таким образом, их представительство в парламенте почти удвоилось. Обе политические силы выступают против Нетаньяху, однако пока неизвестно, согласится ли главный оппонент премьера Гади Айзенкот сотрудничать с ними ради формирования коалиции.

Больше всего мест среди отдельных политических сил получила партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху – 27 мандатов.

Теперь президент Израиля Ицхак Герцог должен определить, кому первому поручат формирование правительства. Для получения парламентского большинства необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 депутата.

Если ни Нетаньяху, ни Айзенкот, возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию «Яшар», не смогут собрать необходимое количество голосов, в начале следующего года в стране могут состояться досрочные выборы.

Результаты голосования уже создали предпосылки для длительных переговоров между политическими силами. Формирование нового правительства, вероятно, потребует сложных договоренностей и компромиссов.

Напомним, на парламентских выборах в Израиле зафиксировали самую высокую за 50 лет явку.

Ранее сообщалось, что по первым данным экзитполов выборы в стране не выявили беспрекословного победителя. Оппозиционный блок под руководством Гади Айзенкота уступает провластному, однако последний также не получает большинства для самостоятельного формирования правительства. Лидером гонки пока остается партия «Ликуд» действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

В то же время появились сообщения о том, что президент Израиля Ицхак Герцог якобы инициирует политическую сделку: Биньямин Нетаньяху остается на посту премьера еще на два года, после чего уходит из политики в обмен на полную амнистию. Впрочем, в канцелярии президента эту информацию официально опровергли.

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