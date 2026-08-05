В Лейпциге возле украинского самолета нашли дрон со взрывчаткой – СМИ

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В аэропорту Лейпцига в Германии обнаружили беспилотник с прикрепленной взрывчаткой и детонатором. Дрон лежал неподалеку от украинского грузового самолета Ан-124.
Фото News5

В ночь против 5 августа в аэропорту Лейпциг в Германии обнаружили беспилотник с прикрепленной взрывчаткой и детонатором. Дрон лежал неподалеку от украинского грузового самолета Ан-124.

Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Как отмечается, подозрительный предмет нашли на стоянке самолетов незадолго до полуночи. Правоохранители предположили, что дрон мог содержать взрывное устройство, поэтому на место направили специалистов по разминированию и специального робота.

Полиция выясняла, связаны ли между собой неидентифицированный летательный объект и подозрительный предмет. По словам представителя полиции, непосредственной опасности не было.

Из-за инцидента работу аэропорта временно приостановили, а рейсы перенаправляли. Полиция Нижней Саксонии расследует инцидент как возможное преступление против государственной безопасности. Правоохранители не исключают версию диверсии. Расследование также проводят полицейские органы Саксонии.

Поиски оператора дрона пока не дали результатов. В полиции заявили, что угрозы для населения нет, а работа аэропорта утром 5 августа возобновилась в штатном режиме, хотя одну из его взлетно-посадочных полос оставляли закрытой из-за следственных действий.

Напомним, в июне в Эстонии неподалеку от границы с россией местный житель нашел в поле беспилотник со взрывным устройством, который, вероятно, упал во время украинской атаки по территории россии в начале июня.

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Германия Беспилотник Самолет Аэропорт БПЛА Дрон Взрывчатка
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