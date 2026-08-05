Тайвань начал масштабные военные учения на фоне угрозы со стороны Китая

Тайвань в среду, 5 августа, начал ежегодные масштабные военные учения Han Kuang, в ходе которых военные будут отрабатывать действия на случай нападения Китая.

Об этом сообщает Reuters.

23 февраля 2026, 12:39 Какие масштабные военные учения состоятся в 2026 году На 2026 год запланировали серию масштабных военных учений с участием государств-членов НАТО. Подробнее – на инфографике.

Как отмечается, десятидневные учения начались после того, как подземный командный центр в Тайбэе отдал приказ о приведении войск в боевую готовность. В рамках маневров военные проведут рассредоточение истребителей, экстренное развертывание военно-морских сил, а также проверят способность командиров принимать решения в условиях непредсказуемых сценариев.

По данным Reuters, Тайвань впервые применит во время учений так называемую модель «обратной связи» (backbrief), заимствованную из практики армии США. Она предусматривает, что младшие офицеры после получения приказов должны повторно объяснить командирам задачи, чтобы убедиться в правильном понимании целей операции.

Особое внимание во время учений уделят возможным действиям Китая в случае атаки, в частности попыткам парализовать командные центры, порты, логистические узлы и объекты оборонной промышленности.

Кроме того, Тайвань проверит готовность к эвакуации крупных военных складов, мобилизации гражданских предприятий и проведению учений по сопровождению судов у тихоокеанского побережья острова. Также военные впервые намеренно снизят скорость мобильного интернета, чтобы смоделировать ситуацию дефицита связи во время войны.

В учениях примут участие более 20 тысяч резервистов. Военные также отработают противодействие дезинформации и проверят, как органы власти смогут продолжать работу в условиях масштабного кризиса.

Напомним, ранее Тайвань объявлял о повышенном уровне военной готовности из-за появления двух боевых кораблей КНР в водах у архипелага Пэнху в Тайваньском проливе. Для контроля ситуации Тайвань срочно задействовал собственные военно-морские и военно-воздушные силы.

А президент США Дональд Трамп после завершения визита в Китай обратился к Тайваню с призывом воздержаться от «отделения» от Пекина, подчеркнув, что обеим сторонам необходимо «успокоиться».

Также известно, что Тайвань призвал граждан Китая делиться разведывательной информацией через новый веб-сайт. Его создали для китайцев, которым, по формулировке тайваньской стороны, надоела «система».

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