Из-за атаки рф на Украину погибли 6 работников «Сільпо», количество пострадавших растет

Войска российской федерации сегодня ночью атаковали два распределительных центра сети супермаркетов «Сільпо», в результате чего погибли шестеро работников.

Об этом сообщила пресс-служба сети в соцсетях.

«К сожалению, имеем трагические новости. В результате сегодняшнего российского обстрела возникли пожары на двух наших распределительных центрах. По последним данным, шестеро работников погибли. Информация о количестве пострадавших еще уточняется», – говорится в сообщении компании.

Представители сети также заявили, что они находятся на связи с близкими и родственниками пострадавших и готовы предоставить всю необходимую помощь.

5 августа 2026, 09:41 Рф уничтожила склады «Эпицентра», ROZETKA и «Новой почты» во время обстрела Киевщины В результате ночного массированного удара россии по Киевской области были разрушены логистические и производственные объекты крупных украинских компаний.

«Это неописуемая утрата для всех нас. Выражаем искренние соболезнования семьям и друзьям погибших», – говорится в сообщении.

Также стало известно, что количество жертв на Киевщине возросло до 16 человек. По данным ГСЧС, всего из-за атаки рф пострадали еще 29 человек.

Подразделения ГСЧС в настоящее время продолжают ликвидацию последствий российской атаки.

«Броварский район: спасатели работают на 5 локациях. Бучанский район – продолжается тушение пожара складского здания. Фастовский район: спасатели потушили пожар транспортных средств на территории одного из предприятий», – уточнили в ГСЧС.

Тем временем руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщает уже о 16 погибших и 36 раненых.

«По состоянию на 12:00 5 августа в результате массированного ракетно-дронового удара погибли 16 человек, еще 36 получили ранения», – утверждает он.

Всего в Киевской области, по данным Ткаченко, повреждено 78 объектов, среди которых 13 складских зданий, производственное помещение, четыре частных домовладения, тепличное хозяйство и 59 транспортных средств.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска атаковали Украину 28 ракетами, а также 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли обезвредить большинство дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось.

В частности, ночью в результате российской ракетной атаки на город Киев погиб один человек. Еще по меньшей мере 26 – получили ранения.

По состоянию на утро почти во всех районах Киева наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, вызванный масштабными пожарами после массированного российского обстрела.

Кроме того, ночью в результате массированной комбинированной атаки на Киевщину зафиксировано попадание в трех районах, где были уничтожены крупные логистические и производственные объекты украинских компаний, в частности «Эпицентра», ROZETKA, «Новой почты» и Fozzy Food.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 17 погибших в результате массированного обстрела рф 5 августа.

Тем временем ЕС принял решение направить Украине еще 1,4 млрд евро замороженных активов рф из-за ночного обстрела.

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