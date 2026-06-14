Тайвань запустил сайт для «уставших от системы» китайцев, чтобы те сливали разведданные

Тайвань призывает граждан Китая делиться разведывательной информацией через новый сайт. Его создали для китайцев, которым, по формулировке тайваньской стороны, надоела «система».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Бюро национальной безопасности Тайваня.

7 июня 2026, 01:14 Китай анонсировал морскую спецоперацию в водах вблизи Тайваня В Китае объявили о начале специальной морской операции в водах к востоку от Тайваня. В Пекине заявили о защите национальных интересов после переговоров Японии и Филиппин по морским границам.

В ведомстве заявили, что в последние годы экономика Китая сталкивается с трудностями, а политический контроль в стране остается «жестким». Новый сайт доступен на китайском и английском языках.

В Бюро национальной безопасности Тайваня утверждают, что из-за социальных проблем все больше граждан Китая обращаются в тайваньские агентства и передают разные типы информации.

«Из-за большого количества социальных проблем граждане Китая испытывают значительное недовольство. В результате все больше людей обращаются в соответствующие агентства на Тайване, чтобы предоставить разные типы информации», – заявили в ведомстве.

На стартовой странице сайта разместили одноминутное видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В нем показан китайский чиновник, который видит, как его коллег судят и увольняют с должностей.

«Еще одного человека забрали… Старые друзья исчезают один за другим… Сейчас время меняться», – говорится в видео.

Сайт уже заблокировали в Китае, однако им можно пользоваться через VPN. Китайцев призвали «активно» делиться разведывательной информацией как в стране, так и за рубежом.

Китай считает Тайвань своей территорией, а в последние годы усилил дипломатическое, военное и экономическое давление на остров. Лидер КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял о стремлении к «воссоединению» с Тайванем, в том числе силовым путем.

Правительство Тайваня заявляет, что стремится к миру, но в случае нападения будет защищать себя.

В 2022 году Си Цзиньпин объявил об усилении военной подготовки Китая после серии учений китайской армии вблизи Тайваня.

США и другие западные страны заявляют о поддержке Тайваня и стремятся усилить его обороноспособность. В то же время Вашингтон придерживается политики «одного Китая», согласно которой не имеет официальных дипломатических отношений с Тайванем.

Напомним, ранее Тайвань объявил о повышенном уровне военной готовности из-за появления двух боевых кораблей КНР в водах у архипелага Пэнху в Тайваньском проливе. Для контроля за ситуацией Тайвань срочно задействовал собственные военно-морские и военно-воздушные силы.

А недавно президент США Дональд Трамп после завершения визита в Китай обратился к Тайваню с призывом воздержаться от «отделения» от Пекина, подчеркнув, что обеим сторонам необходимо «успокоиться».

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