Китай анонсировал морскую спецоперацию в водах вблизи Тайваня

Китай заявил о начале специальной морской операции в водах к востоку от Тайваня. В Пекине объясняют ее необходимостью контроля за судоходством, обеспечением безопасности на море и защитой национальных интересов.

Об этом сообщают Bloomberg, Global Times и Министерство транспорта КНР.

В китайском ведомстве отметили, что операция направлена на усиление контроля над движением судов в стратегически важных акваториях, расширение возможностей патрулирования и обеспечение соблюдения морского законодательства.

Решение было принято после того, как Япония и Филиппины объявили о начале переговоров по делимитации морских границ в районе к востоку от Тайваня. В Пекине расценили такие шаги как нарушение территориального суверенитета Китая и его морских интересов.

Китай традиционно считает Тайвань частью своей территории, а также претендует на значительную часть морских зон в регионе. Именно поэтому любые международные договоренности относительно этих акваторий вызывают резкую реакцию китайских властей.

К проведению спецоперации привлекли морские службы провинций Фуцзянь, Гуандун и Восточно-Китайского моря. Кроме того, еще 1 июня Китай направил корабли береговой охраны для патрулирования районов к востоку от Тайваня.

Напряжение в регионе усилилось после ряда заявлений союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший ранее предположил возможность вмешательства Манилы в случае конфликта вокруг Тайваня из-за географической близости острова. В свою очередь премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила, что потенциальное вторжение Китая на Тайвань может стать основанием для применения японских сил самообороны.

Напомним, ранее Тайвань объявил о повышенном уровне военной готовности из-за появления двух боевых кораблей КНР в водах у архипелага Пенху в Тайваньском проливе. Для контроля над ситуацией Тайвань срочно задействовал собственные военно-морские и военно-воздушные силы.

А недавно президент США Дональд Трамп после завершения визита в Китай обратился к Тайваню с призывом воздержаться от «отделения» от Пекина, подчеркнув, что обеим сторонам необходимо «успокоиться»

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