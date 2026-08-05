В Одессе задержали корректировщика российского ГРУ, который наводил удары по Силам обороны

Контрразведка СБУ задержала в Одессе агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал ракетно-дроновые удары рф по Силам обороны и военным объектам города.

Об этом сообщили в СБУ.

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По данным следствия, приоритетными целями для россиян были места наибольшего скопления личного состава и военной техники украинских защитников. Также фигурант пытался установить места расположения радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.

Для сбора информации агент обходил Одессу, фотографировал военные объекты на телефон и передавал координаты российским спецслужбам. Кроме того, он фиксировал последствия предыдущих российских атак, чтобы помочь врагу корректировать повторные обстрелы.

Правоохранители задержали мужчину во время фотографирования внешнего периметра одного из военных объектов. По информации СБУ, им оказался местный безработный, которого завербовали российские спецслужбы. Он входил в агентурную сеть, которая работала на Сергея Лебедева с позывным «Лохматый», который скрывается в оккупированном Донецке и одновременно сотрудничает с ФСБ и ГРУ рф.

Во время обысков у задержанного изъяли компьютерную технику, мобильный телефон с фото- и видеоматериалами, а также геолокациями потенциальных целей.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно Служба безопасности задержала в Полтавской области военнослужащего, которого подозревают в работе на российскую военную разведку. Он передавал врагу координаты украинских объектов и помогал корректировать удары рф по местным АЗС.

Также ранее Служба безопасности задержала агента ФСБ, который собирал разведданные для подготовки новых российских ударов по объектам энергетики Киева и Житомирской области.

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