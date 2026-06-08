В Молдове обнаружили обломки беспилотника после ночной атаки рф на Украину

Мир
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В Молдове зафиксировали пересечение границы беспилотником и обнаружили его обломки на сельскохозяйственном поле возле Лопатны.
Архивное фото 17 марта 2026 годПограничная полиция Молдовы

В ночь на 8 июня на территории Молдовы были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата после воздушной атаки России на Украину.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Молдовы.

Воздушное пространство каких стран во время обстрелов Украины нарушали российские ракеты и дроныРоссийские ракеты и дроны не раз нарушали воздушное пространство Румынии, Польши, Молдовы. Список инцидентов – на инфографике.

Как отмечается, около 00:20 системы наблюдения Национальной армии вместе с механизмами трансграничного мониторинга зафиксировали пересечение государственной границы беспилотником, который двигался со стороны населённого пункта Михайловка–Лопатна.

Позже на поле возле села Лопатна были обнаружены фрагменты аппарата. Предварительный осмотр места происшествия свидетельствует о признаках взрыва, который мог произойти ещё до падения обломков.

В настоящее время найденные фрагменты переданы на экспертизу. Специалисты устанавливают тип беспилотника, его происхождение и точные обстоятельства инцидента, включая маршрут движения аппарата и возможную связь с ночными ударами по территории Украины.

В министерстве также подчеркнули, что в ту же ночь россия осуществила масштабную атаку с применением дронов и ракет по Украине, что могло повлиять на появление беспилотников в приграничном воздушном пространстве Молдовы.

Напомним, в марте в Молдове неподалёку от украинской границы упал беспилотник. Опасную находку обнаружили пограничники на юге страны. Предварительно установлено, что это мог быть российский дрон-камикадзе типа Shahed.

А в конце марта в Молдове вынужденно отключили линию электропередачи Исакча–Вулканешты, которая соединяет энергосистемы Молдовы и Румынии и обеспечивает импорт электроэнергии, на фоне атаки рф на Украину. После этого в стране ввели чрезвычайное положение в энергетике.

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