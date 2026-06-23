Южная Корея проведет переговоры с Украиной по военнопленным из КНДР – СМИ

Южная Корея и Украина в ближайшее время проведут переговоры касательно передачи Сеулу двух северокорейских военных, которых ВСУ захватили в плен во время боевых действий на территории Курской области рф.

Об этом сообщает портал The Chosun Daily со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства иностранных дел страны.

23 июня 2026, 11:58 Южная Корея готова принять всех пленных из КНДР, которые воевали против Украины Южная Корея заявила, что примет всех военнопленных из Северной Кореи, захваченных Украиной, если они выразят такое желание.

По словам чиновника, Сеул работает над тем, чтобы обеспечить переезд пленных в Южную Корею как можно скорее. Он отметил, что между сторонами уже была достигнута «базовая договоренность».

Более детально вопрос передачи военнопленных будет обсуждаться во время визита министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Южную Корею 30 июня.

Источник также утверждает, что юридические и организационные процедуры со стороны Сеула находятся в финальной стадии. В то же время вопрос остается чувствительным с учетом международного права и требований Пхеньяна по возвращению военнопленных.

В Сеуле при этом уже неоднократно говорили, что ключевым принципом остается добровольность решения самих военных. Именно это, по мнению южнокорейских властей, создает правовые основания для их возможного переезда в страну.

Напомним, что в январе прошлого года ВСУ взяли в плен двух северокорейцев, воевавших на стороне россии. Сообщалось, что Украина готова отдать КНДР пленных солдат при одном условии.

Позже стало известно, что два северокорейских солдата, захваченные Вооруженными силами Украины в Курской области во время боев на стороне россии, написали письмо, в котором выразили желание переехать в Южную Корею.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.