От 680 грн до 17 тысяч: в полиции озвучили новые суммы штрафов для нарушителей ПДД

В Украине введут новую систему штрафов для нарушителей правил дорожного движения. Наказывать будут по четкой градации в зависимости от серьезности и количества допущенных нарушений. Максимальный штраф за превышение скорости повысят до 17 тысяч гривен.
Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Он отметил: чем больше превышение, тем больше будет и штраф. То есть сумма взыскания будет зависеть от того, насколько сильно водитель превысил разрешенную скорость.
«За превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составит 680 гривен», – заявил Белошицкий. Это самый низкий порог.
Далее градация следующая:
за превышение более чем на 40 км/ч штраф – 2040 гривен;
за превышение более чем на 60 км/ч штраф – 2720 гривен;
за превышение более чем на 80 км/ч штраф – 3400 гривен.
Самые строгие санкции предусмотрены для водителей, которые грубо и систематически пренебрегают правилами дорожного движения. Штраф в размере 17 тысяч гривен грозит тем, кто в течение года пять и более раз превысит скорость более чем на 60 или 80 км/ч.
Также сохранят льготный период для уплаты штрафа для нарушителей, превысивших скорость не более чем на 40 км/ч.
«Если за первые 10 дней с момента получения информации оплатить, то также будет действовать правило 50%», – добавил Белошицкий.
Он заявил, что такой подход поможет усилить ответственность для водителей, которые регулярно и значительно превышают скорость, подвергая опасности окружающих.
Напомним, в Министерстве внутренних дел анонсировали усиление ответственности для нарушителей ПДД. В ведомстве рассматривают механизм, который будет автоматически фиксировать количество и тяжесть нарушений правил и применять к водителям санкции.
Между тем в Верховной Раде заявили, что уже готовят законопроект, предусматривающий существенное усиление штрафов за превышение скорости.
А ранее об усилении ответственности и повышении безопасности дорожного движения говорили в Кабмине. Там анонсировали больше камер и градацию наказаний.
Также мы сообщали, что украинским водителям хотят увеличить сроки для уплаты штрафов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛи смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»