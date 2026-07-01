От 680 грн до 17 тысяч: в полиции озвучили новые суммы штрафов для нарушителей ПДД

В Украине введут новую систему штрафов для нарушителей правил дорожного движения. Наказывать будут по четкой градации в зависимости от серьезности и количества допущенных нарушений. Максимальный штраф за превышение скорости повысят до 17 тысяч гривен.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Он отметил: чем больше превышение, тем больше будет и штраф. То есть сумма взыскания будет зависеть от того, насколько сильно водитель превысил разрешенную скорость.

«За превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составит 680 гривен», – заявил Белошицкий. Это самый низкий порог.

Далее градация следующая:

за превышение более чем на 40 км/ч штраф – 2040 гривен;

за превышение более чем на 60 км/ч штраф – 2720 гривен;

за превышение более чем на 80 км/ч штраф – 3400 гривен.

Самые строгие санкции предусмотрены для водителей, которые грубо и систематически пренебрегают правилами дорожного движения. Штраф в размере 17 тысяч гривен грозит тем, кто в течение года пять и более раз превысит скорость более чем на 60 или 80 км/ч.

Также сохранят льготный период для уплаты штрафа для нарушителей, превысивших скорость не более чем на 40 км/ч.

«Если за первые 10 дней с момента получения информации оплатить, то также будет действовать правило 50%», – добавил Белошицкий.

Он заявил, что такой подход поможет усилить ответственность для водителей, которые регулярно и значительно превышают скорость, подвергая опасности окружающих.

Напомним, в Министерстве внутренних дел анонсировали усиление ответственности для нарушителей ПДД. В ведомстве рассматривают механизм, который будет автоматически фиксировать количество и тяжесть нарушений правил и применять к водителям санкции.

Между тем в Верховной Раде заявили, что уже готовят законопроект, предусматривающий существенное усиление штрафов за превышение скорости.

А ранее об усилении ответственности и повышении безопасности дорожного движения говорили в Кабмине. Там анонсировали больше камер и градацию наказаний.

Также мы сообщали, что украинским водителям хотят увеличить сроки для уплаты штрафов.

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