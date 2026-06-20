«Гастроли за границей»: экс-министру культуры сообщили о подозрении из-за схемы выезда мужчин

Бывшему исполняющему обязанности министра культуры и информационной политики Украины и еще четырем лицам сообщено о подозрении в причастности к схеме незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
Об этом сообщили Нацполиция и прокуратура Украины.
По данным следствия, организаторы создали механизм выезда под видом участия в музыкальных гастролях и благотворительных концертах за границей. Для реализации схемы специально был зарегистрирован ФЛП, а стоимость «места» в так называемой музыкальной группе достигала до 13 000 долларов.
Всего, по имеющейся информации, этой схемой воспользовались по меньшей мере 28 человек, еще 16 готовились к выезду.
Как установили правоохранители, в Министерство культуры и информационной политики Украины подавали списки лиц в качестве участников музыкальных коллективов с указанием, что они планируют благотворительные выступления за границей в поддержку Украины.
Схема была разоблачена еще в апреле 2024 года, тогда подозрение получила предпринимательница.
В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили причастность бывшего в.и.о. министра культуры и еще четырех граждан. По данным следствия, они подыскивали «клиентов», обсуждали условия выезда и организовывали оформление документов, необходимых для пересечения границы. Экс-чиновник, со своей стороны, подписывал письма-содействия в Государственную пограничную службу Украины.
Для проведения расчетов участники группы, по данным следствия, использовали криптокошельки и банковские счета, открытые в финансовых учреждениях.
19 июня на основании собранных доказательств всем пятым фигурантам объявлены подозрения.
Напомним, 16 июня Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Национальная полиция разоблачили еще 11 схем незаконного уклонения от мобилизации. Правоохранители задержали организаторов махинаций, действовавших в разных областях Украины.
Кроме этого, в начале июня правоохранители разоблачили должностное лицо госучреждения и врачей ВВК на схемах для уклонения от мобилизации.
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