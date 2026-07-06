Выросли тарифы на воду: в ПФУ объяснили, что будет с субсидиями

Финансы
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После повышения тарифов на воду в отдельных регионах Украины Пенсионный фонд автоматически пересчитает жилищные субсидии. В ПФУ объяснили, что получателям помощи не нужно подавать заявления или обращаться для перерасчета.
фото: depositphotos.com

В некоторых регионах Украины с 1 июля вступили в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. В связи с этим для получателей жилищных субсидий автоматически пересчитают размер государственной помощи.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Горячие цены на холодную воду: новые тарифы на водоснабжение в городах УкраиныВ июле коммунальные предприятия увеличили стоимость снабжения и отведения холодной воды для ряда украинских городов. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие тарифы сейчас действуют в областных центрах Украины.

Как объяснили в ПФУ, жителям городов, где выросли тарифы на воду, не нужно подавать никаких заявлений или лично обращаться в органы Пенсионного фонда. После получения официальной информации о новых расценках на коммунальные услуги специалисты самостоятельно проведут перерасчет.

В ведомстве пояснили, что повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг автоматически влияет на размер субсидии.

«Если стоимость жилищно-коммунальных услуг растет, размер субсидии пересматривается. В то же время получателям субсидии не нужно обращаться в Главное управление Пенсионного фонда Украины – перерасчет осуществляется автоматически», – отметили в ПФУ.

Новый размер субсидии будут определять с учетом актуальных тарифов и обязательного платежа конкретного домохозяйства.

То есть, украинцам, которые имеют право на субсидию, не придется проходить повторное оформление или подавать дополнительные документы – перерасчет проведут без их участия.

Напомним, с июля в ряде украинских городов существенно выросла стоимость холодной воды – тарифы подскочили минимум вдвое, а в некоторых регионах даже втрое. Уже вскоре обновленные платежки получат жители и других городов Украины. Посмотреть актуальную стоимость воды в областных центрах можно на инфографике «Слово и дело».

Также ранее мы подробно объясняли, кому именно необходимо повторно обратиться с заявлением для оформления субсидии на неотапливаемый период.

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