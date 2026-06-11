На 720 млн гривен меньше: киевлянам перечислили январские платежки за тепло

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» провело автоматический пересчет стоимости отопления за январь 2026 года для 99% своих потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Общая сумма скидки составила более 720 миллионов гривен, а начисления в среднем уменьшились почти на 40%.
Причиной корректировки платежек стали перебои в работе теплосетей, вызванные массированными российскими атаками на критическую инфраструктуру столицы. По данным предприятия, только в январе Киев пережил четыре мощных обстрела, а специалисты устранили около 1200 повреждений теплосетей. Ситуацию также усложнили погодные условия.
В Киевтеплоэнерго отметили, что размер перерасчета определялся индивидуально для каждого дома в зависимости от продолжительности перебоев с отоплением, качества теплоносителя, источника теплоснабжения и других факторов.
«Для сравнения: при стабильной штатной работе теплоисточников и отсутствии аварийных ситуаций, вызванных обстрелами, общая сумма начислений в столице составила бы более 1,85 млрд грн, учитывая низкую среднесуточную температуру воздуха. Фактическая сумма начислений за отопление в январе составила 1,13 млрд грн», – заявил директор СПП «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.
Напомним, недавно сообщалось, что Кабинет министров принял решение о дополнительном выделении Киеву 2 млрд грн для подготовки к отопительному сезону-2026/2027.
На инфографике «Слово и дело» – в каких городах Украины самые большие расходы на тепло и водоснабжение.
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