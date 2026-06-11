На 720 млн гривен меньше: киевлянам перечислили январские платежки за тепло

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» провело автоматический пересчет стоимости отопления за январь 2026 года для 99% своих потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

30 сентября 2025, 18:21 Как отличаются тарифы на теплоснабжение в городах Украины Тарифы на тепло в 2025 году повышать не будут, поскольку продолжает действовать мораторий во время войны, однако в каждом регионе тариф на теплоснабжение рассчитывается по-разному. Подробнее о данных по городам – на инфографике.

Общая сумма скидки составила более 720 миллионов гривен, а начисления в среднем уменьшились почти на 40%.

Причиной корректировки платежек стали перебои в работе теплосетей, вызванные массированными российскими атаками на критическую инфраструктуру столицы. По данным предприятия, только в январе Киев пережил четыре мощных обстрела, а специалисты устранили около 1200 повреждений теплосетей. Ситуацию также усложнили погодные условия.

В Киевтеплоэнерго отметили, что размер перерасчета определялся индивидуально для каждого дома в зависимости от продолжительности перебоев с отоплением, качества теплоносителя, источника теплоснабжения и других факторов.

«Для сравнения: при стабильной штатной работе теплоисточников и отсутствии аварийных ситуаций, вызванных обстрелами, общая сумма начислений в столице составила бы более 1,85 млрд грн, учитывая низкую среднесуточную температуру воздуха. Фактическая сумма начислений за отопление в январе составила 1,13 млрд грн», – заявил директор СПП «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

Напомним, недавно сообщалось, что Кабинет министров принял решение о дополнительном выделении Киеву 2 млрд грн для подготовки к отопительному сезону-2026/2027.

На инфографике «Слово и дело» – в каких городах Украины самые большие расходы на тепло и водоснабжение.

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