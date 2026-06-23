Новый механизм возвращения из СОЧ распространили на Нацгвардию

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, самовольно оставившие часть до 12 июня включительно, теперь могут вернуться на службу по упрощенному механизму через приложение «Армия+». Ранее эта возможность действовала для военных ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.
Об этом говорится в заявлении Минобороны.
В рамках механизма военнослужащие НГУ могут самостоятельно выбрать новую воинскую часть в структуре Нацгвардии, указать желаемое направление службы, опыт и подать рапорт через приложение. Также необходимо добавить рекомендательное письмо от избранного подразделения и документ, подтверждающий прохождение службы в НГУ.
Подать рапорт можно до 20 сентября 2026 года включительно. Затем документ автоматически поступает на рассмотрение командования Нацгвардии.
Воинская часть должна рассмотреть рапорт в течение четырех суток. При согласовании в течение трех дней готовится приказ командующего НГУ о переводе военнослужащего. Сообщения о всех этапах рассмотрения будут поступать через «Армия+».
«После этого военнослужащий должен прибыть в избранную часть в течение 2 суток. В день прибытия военнослужащего относят к спискам личного состава новой части. С этого же момента полностью возобновляется выплата денежного довольствия и возобновляются все другие виды довольствия», – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что министерство обороны внедрило новую программу добровольного возвращения из СОЧ в рамках реформы военной службы. При добровольном возвращении военнослужащие могут самостоятельно выбрать бригаду в пределах структур ВСУ, Нацгвардии или Государственной специальной службы транспорта, а также указать желаемую должность.
Также сообщалось, что ранее Офис генерального прокурора закрыл статистику уголовных правонарушений, связанных с самовольным оставлением военнослужащими своих частей и дезертирством, так как соответствующая информация относится к категории сведений с ограниченным доступом.
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