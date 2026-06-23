Новый механизм возвращения из СОЧ распространили на Нацгвардию

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, самовольно оставившие часть до 12 июня включительно, теперь могут вернуться на службу по упрощенному механизму через приложение «Армия+». Ранее эта возможность действовала для военных ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

Об этом говорится в заявлении Минобороны.

28 октября 2025, 19:41 С начала вторжения в Украине открыли более 230 тысяч дел за СОЧ и 53 тысячи – за дезертирство С начала большой войны правоохранители открыли более 230 тысяч дел за СОЧ в украинской армии, больше всего – в сентябре 2025 года (17 176). Также за последние два года увеличилось количество открытых дел за дезертирство. Помесячная статистика и динамика – на инфографике.

В рамках механизма военнослужащие НГУ могут самостоятельно выбрать новую воинскую часть в структуре Нацгвардии, указать желаемое направление службы, опыт и подать рапорт через приложение. Также необходимо добавить рекомендательное письмо от избранного подразделения и документ, подтверждающий прохождение службы в НГУ.

Подать рапорт можно до 20 сентября 2026 года включительно. Затем документ автоматически поступает на рассмотрение командования Нацгвардии.

Воинская часть должна рассмотреть рапорт в течение четырех суток. При согласовании в течение трех дней готовится приказ командующего НГУ о переводе военнослужащего. Сообщения о всех этапах рассмотрения будут поступать через «Армия+».

«После этого военнослужащий должен прибыть в избранную часть в течение 2 суток. В день прибытия военнослужащего относят к спискам личного состава новой части. С этого же момента полностью возобновляется выплата денежного довольствия и возобновляются все другие виды довольствия», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что министерство обороны внедрило новую программу добровольного возвращения из СОЧ в рамках реформы военной службы. При добровольном возвращении военнослужащие могут самостоятельно выбрать бригаду в пределах структур ВСУ, Нацгвардии или Государственной специальной службы транспорта, а также указать желаемую должность.

Также сообщалось, что ранее Офис генерального прокурора закрыл статистику уголовных правонарушений, связанных с самовольным оставлением военнослужащими своих частей и дезертирством, так как соответствующая информация относится к категории сведений с ограниченным доступом.

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