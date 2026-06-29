Нардепу Тищенко объявили подозрение сразу по трем статьям УКУ: подробности

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении действующему народному депутату. Ему инкриминируют просьбу предоставить неправомерную выгоду, легализацию средств, полученных преступным путем, а также внесение заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
По данным «Слово и дело», речь идет о народном депутате Николае Тищенко.
По версии правоохранителей, в августе 2023 года парламентарий обратился к лицу, который считается одним из организаторов сети колл-центров, с требованием передать 1 млн долларов США.
За эти деньги Тищенко обещал не вмешиваться в деятельность колл-центров и способствовать вытеснению их конкурентов. В то же время получить оговоренные средства депутат не успел.
Кроме того, следствие установило, что депутат легализовал 12,6 млн грн, оформив фиктивный договор дарения со своей бывшей супругой. В САП отмечают, что у женщины не было законных доходов для осуществления такого подарка, а фактической передачи средств не было. Несмотря на это, информацию о получении этих денег народный депутат внес в ежегодную декларацию.
«Действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Следствие продолжается», – указали в САП.
Стоит отметить, что Тищенко также подозревает в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи – ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения Kraken.
20 июня 2024 года в соцсетях появилось видео из Днепра, на котором группа неизвестных людей в форме напала на мужчину в гражданской одежде, когда он гулял вместе с ребёнком. Выяснилось, что пострадавший – бывший боец специального подразделения Kraken ГУР Дмитрий Мазоха, а нападавшие – охрана Николая Тищенко. При этом вместе с охраной Тищенко участие в нападении принимал сотрудник столичной полиции Богдан Писаренко. Позже его уволили из полиции Киева.
Сам Тищенко утверждал, что бывший военный является «начальником безопасности ботофермы» и якобы провоцировал полицейского на месте проведения следственных действий. Недавно нардепу продлили меру пресечения по этому делу.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»