Нардепу Тищенко объявили подозрение сразу по трем статьям УКУ: подробности

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении действующему народному депутату. Ему инкриминируют просьбу предоставить неправомерную выгоду, легализацию средств, полученных преступным путем, а также внесение заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

30 января 2025, 19:19 Больше 30 действующих народных депутатов имеют минимум одно подозрение Больше 30 действующих нардепов получили минимум одно подозрение. Трое депутатов находятся в розыске, пятеро сидят в СИЗО или под домашним арестом.

По данным «Слово и дело», речь идет о народном депутате Николае Тищенко.

По версии правоохранителей, в августе 2023 года парламентарий обратился к лицу, который считается одним из организаторов сети колл-центров, с требованием передать 1 млн долларов США.

За эти деньги Тищенко обещал не вмешиваться в деятельность колл-центров и способствовать вытеснению их конкурентов. В то же время получить оговоренные средства депутат не успел.

Кроме того, следствие установило, что депутат легализовал 12,6 млн грн, оформив фиктивный договор дарения со своей бывшей супругой. В САП отмечают, что у женщины не было законных доходов для осуществления такого подарка, а фактической передачи средств не было. Несмотря на это, информацию о получении этих денег народный депутат внес в ежегодную декларацию.

«Действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Следствие продолжается», – указали в САП.

Стоит отметить, что Тищенко также подозревает в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи – ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения Kraken.

20 июня 2024 года в соцсетях появилось видео из Днепра, на котором группа неизвестных людей в форме напала на мужчину в гражданской одежде, когда он гулял вместе с ребёнком. Выяснилось, что пострадавший – бывший боец специального подразделения Kraken ГУР Дмитрий Мазоха, а нападавшие – охрана Николая Тищенко. При этом вместе с охраной Тищенко участие в нападении принимал сотрудник столичной полиции Богдан Писаренко. Позже его уволили из полиции Киева.

Сам Тищенко утверждал, что бывший военный является «начальником безопасности ботофермы» и якобы провоцировал полицейского на месте проведения следственных действий. Недавно нардепу продлили меру пресечения по этому делу.

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