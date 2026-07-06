Осужденный экс-нардеп Гунько находится в колонии, его хотели освободить

Вознесенский горрайонный суд Николаевской области отказался освободить из исправительной колонии бывшего народного депутата Анатолия Гунько, ранее приговоренного к 4 годам лишения свободы.

Такое решение 30 июня принял суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным нардепа Анатолия Гунько и назначил ему наказанием 7 лет лишения свободы с запретом в течение 3 лет занимать определенные должности и с конфискацией всего имущества. Позже Апелляционная палата ВАКС уменьшила наказание до 4 лет заключения и арестовала нардепа.

В Вознесенский горрайонный суд поступило представление от местной исправительной колонии об освобождении от отбывания наказания в результате болезни экс-нардепа Гунько. Впрочем, суд отказал.

«В удовлетворении представления государственного учреждения «Вознесенская исправительная колония №72» об освобождении от отбывания наказания в результате болезни (Гунько – ред.), назначенного на основании определения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 9 февраля 2026 года – отказать», – говорится в решении.

Напомним, САП направила в суд обвинительный акт в отношении нардепа Анатолия Гунько и его помощника. По версии обвинения, Гунько в сговоре со своим помощником Игорем Калиниченко и еще одним сообщником Владимиром Ивасиком требовали и получили от представителя сельскохозяйственного предприятия ООО «Агроформ-2019» Никулина неправомерную выгоду.

Денежные средства они получили за предоставление государственных земель для возделывания. Этими землями пользуются опытные хозяйства из структуры Национальной академии аграрных наук. В частности, речь шла об ОХ «Тучинское», расположенном в селе Тучин Ровенской области. Как утверждал прокурор, за каждый 1 га земли необходимо было заплатить 130 долларов. В общей сложности речь шла о 1700 га за 221 тысячу долларов. Из этой суммы необходимо было передать задаток в 85 тыс. долл, а остальное – после сбора урожая.

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