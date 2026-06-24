На Черниговщине по запросу военных расширят зону обязательной эвакуации

Совет обороны Черниговской области принял решение с 1 июля расширить зону обязательной эвакуации с приграничных территорий.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Он рассказал, что решение было принято по запросу военных. Речь идет о 12 населенных пунктах в четырех пограничных общинах:

Корюковская ТО - Прибынь, Шишковка и Рудня;

Городнянская ТО – Лемешевка и Мощенка;

Новгород-Северская ТО – Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны и Чайкино;

Семеновская ТО – Газопроводное и Александровка.

Отдельно принято решение продлить эвакуационные мероприятия еще в семи селах, где они были введены ранее. Часть жителей уже уехала, другие официально отказались от эвакуации. В перечень входят Горск, Бериловка, Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская, Костобобров и Железный Мост.

По данным местных властей, в этих населенных пунктах остается около тысячи человек, среди них около 120 детей.

«Алгоритм действий уже наработан. Жителей проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы задействованы. Имеются утвержденные эвакуационные маршруты и транспорт. Расселение людей – обязательное условие. Места для временного проживания будут обеспечены. Эвакуацию должны завершить через два месяца», – указал Чаус.

Напомним, 17 июня стало известно, что в Синельниковском районе Днепропетровской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов.

А в начале июня в Богодуховском районе Харьковской области также расширили зону эвакуации из-за усиления российских обстрелов.

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