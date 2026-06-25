В «Укрэнерго» рассказали, ждать ли украинцам отключений света летом

В летний период нагрузка на украинскую энергосистему во время жары может возрастать из-за массового использования кондиционеров. Несмотря на это, при отсутствии новых массированных обстрелов со стороны рф, Украина имеет высокие шансы пройти лето без ограничений электроснабжения.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко.

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По его словам, сочетание жары и плановых ремонтов на атомных электростанциях создает традиционную для лета нагрузку на энергосистему. Самая низкая точка генерации на АЭС ожидается во второй половине июля и в начале августа – именно тогда, когда температура воздуха может достичь пиковых значений.

«Если период высоких температур будет краткосрочным (2-3 дня), то принципиально это не повлияет на работу энергосистемы. Однако если жара выше 30 градусов будет держаться неделю и дольше, потребление вырастет на +25% к текущему уровню», – объяснил Зайченко.

Виталий Зайченко подчеркнул, что этим летом украинская энергосистема стала значительно устойчивее по сравнению с прошлым годом. Этому способствовали усиленная защита подстанций (в частности, объектов второго уровня защиты) и активное развитие распределенной генерации – ее объем в энергосистеме вырос с 1 ГВт прошлой зимой до около 1,8 ГВт на сегодняшний день.

Однако риск отключений остается из-за постоянных атак врага на объекты энергетики. В случае новых массированных ударов по большой или распределенной генерации «Укрэнерго» будет вынуждено применять графики ограничений.

«При отсутствии вражеских ударов, мы имеем высокие шансы работать без ограничений. Но враг абсолютно понимает, как спроектирована наша энергосистема», – подчеркнул Виталий Зайченко.

В случае массированных атак графики ограничений возможны, однако они будут не такими длительными, как зимой. Если же длительная жара совпадет с новыми обстрелами, продолжительность отключений в вечерние часы может увеличиться.

«Потенциально, после массированных обстрелов, возможны отключения даже не 2-3 часа, а до 5 часов в пиковые периоды. Мы понимаем, что дневную зону мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вот вечерние пики, к сожалению, нужно будет балансировать за счет наших потребителей», – заявил глава «Укрэнерго».

Напомним, недавно министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разработали модель энергетической устойчивости, которая состоит из четырех уровней и должна обеспечить большую автономность и защищенность энергосистемы в условиях кризисов.

Также экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал два условия, при которых Украина может пройти это лето без отключений света.

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