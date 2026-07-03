В Киеве и некоторых областях ввели аварийные отключения света: названа причина

Во второй половине дня, 3 июля, в ряде регионов Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Ограничения применили в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской и Черкасской областях.

Об этом сообщают «Укренерго», ДТЕК и местные обленерго.

«Киев и Киевская область: по команде Укренерго применены экстренные отключения», – говорится в сообщении ДТЕК.

Согласно данным мониторинговых каналов, сейчас массовые отключения света наблюдаются в более чем 10 районах столицы.

7 июня 2024, 17:20 Дефицит в энергосистеме: как экономно потреблять электроэнергию Украинцев систематически призывают экономно потреблять электроэнергию, как это делать – на инфографике.

В частности, без света остались: Осокорки, Позняки, Березняки, Лиски, Левобережный массив, Троещина, Оболонь, Виноградар, Подол, Лукьяновка, Берковец, Новобеличи, Академгородок, Борщаговка, Отрадный, Чоколовка, Теремки.

В Одесской области из-за чрезмерной жары и роста потребления энергии поврежденное предыдущими обстрелами оборудование не может передать достаточное количество электричества. Поэтому в области также применяют экстренные отключения.

Причина экстренных отключений – высокий уровень энергопотребления и перегрузка оборудования в условиях жары.

По состоянию на данный момент аварийные отключения ввели в: Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Одесской и Харьковской областях.

Кроме того, в обленерго подчеркнули необходимость экономного потребления электроэнергии.

«Из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары – в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений в данный момент не действуют», – заявили позже в «Укренерго».

Отмечается, что ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Напомним, 2 июля из-за массированной ракетно-дроновой атаки рф в Украине произошли новые обесточивания в Киеве, а также в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупреждал, что аномальная жара истощает украинскую энергосистему. Поэтому из-за роста потребления и ремонтов оборудования сети будут работать в напряженном режиме. Украинцев призывают позаботиться о заряженных гаджетах.

Тем временем Министерство энергетики Украины принимает ряд балансирующих мер, чтобы сохранить стабильное функционирование энергосистемы страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.