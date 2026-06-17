САП обжаловала приговор экс-главе райсуда в Кировоградской области

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобы на приговор, которым признали виновным в злоупотреблении влиянием бывшего председателя Александровского районного суда Кировоградской области Павла Ивченко и оштрафовали его на 93 500 грн.

Такое решение 11 июня приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд признал виновным экс-председателя Александровского райсуда Павла Ивченко в злоупотреблении влиянием. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 93500 грн (максимальная сумма штрафа, предусмотренная статьей). Защитник обвиняемого и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали апелляционные жалобы на этот приговор.

«Открыть апелляционное производство по апелляционным жалобам на приговор Высшего антикоррупционного суда от 06.05.2026. Установить участникам судебного производства срок для подачи возражений на апелляционную жалобу и новые доказательства до 22 июня 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, САП обвиняет в злоупотреблении влиянием председателя Александровского райсуда Кировоградской области Павла Ивченко, а также помощниц судьи Кировского райсуда Кропивницкого Светлану Муравьеву и Елену Долю.

По версии обвинения, судья требовал от гражданина денежные средства за влияние на принятие решения другим судьей одного из районных судов Кропивницкого относительно не привлечения лица к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В целях реализации умысла и влияния на судью, который должен рассматривать дело об административном нарушении, Ивченко привлек к совершению преступления помощников судей.

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