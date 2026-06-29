Из Польши вышлют девятерых украинцев и двух белорусов, которых завербовала рф

Общество
Читати українською
Польские правоохранители сообщили о ликвидации попытки российского влияния на украинцев в Польше. Среди задержанных – граждане Украины и Беларуси.
Фото getty images

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) совместно с Пограничной службой задержало девять граждан Украины и двух граждан Беларуси для их немедленного выдворения из страны. Они вербовали и финансировали участников акций протеста среди украинских беженцев в стране.

Об этом сообщил министр-координатор специальных служб Польши Томаш Сємоняк.

«С осени 2025 года эти лица вербовали и оплачивали участников демонстраций, организованных среди украинских беженцев, находящихся в Польше», – отметил он.

Как установили польские спецслужбы, вдохновение и финансирование этой деятельности поступали из россии. В Агентстве внутренней безопасности Польши считают, что речь идет о попытке проведения российской операции влияния на украинских мигрантов в Польше.

Напомним, недавно в Польше правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, которого подозревают в публичных угрозах в адрес президента страны Кароля Навроцкого в интернете.

Также ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что российские спецслужбы могут готовить провокации на территории Украины с использованием польской символики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Польша Беларусь Украинцы
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

За фигуранта дела «Мидас» Галущенко внесли 150 миллионов залога – СМИ
инфографикаСтратегические нефтяные резервы стран: у кого больше всего черного золота
Обвиняемому экс-прокурору ОГП в очередной раз продлили обязанности
ВАКС оставил без изменений меру пресечения экс-главе ОП Ермаку
Иран начал переговоры с Оманом по совместному управлению Ормузским проливом
Нардепу от «Слуг народа» Кузьминых избрана мера пресечения
Румыния временно ограничила движение грузовиков из Украины через два пункта пропуска
Признаков нападения рф на Балтию нет, но угроза диверсий остается высокой – минобороны Литвы
В Запорожье возросло количество погибших и пострадавших в результате удара по маршрутке
Из Польши вышлют девятерых украинцев и двух белорусов, которых завербовала рф
Больше новостей