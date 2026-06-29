Из Польши вышлют девятерых украинцев и двух белорусов, которых завербовала рф

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) совместно с Пограничной службой задержало девять граждан Украины и двух граждан Беларуси для их немедленного выдворения из страны. Они вербовали и финансировали участников акций протеста среди украинских беженцев в стране.

Об этом сообщил министр-координатор специальных служб Польши Томаш Сємоняк.

«С осени 2025 года эти лица вербовали и оплачивали участников демонстраций, организованных среди украинских беженцев, находящихся в Польше», – отметил он.

Как установили польские спецслужбы, вдохновение и финансирование этой деятельности поступали из россии. В Агентстве внутренней безопасности Польши считают, что речь идет о попытке проведения российской операции влияния на украинских мигрантов в Польше.

Напомним, недавно в Польше правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, которого подозревают в публичных угрозах в адрес президента страны Кароля Навроцкого в интернете.

Также ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что российские спецслужбы могут готовить провокации на территории Украины с использованием польской символики.

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