В Польше раскрыли более 10 организаторов антиукраинских митингов по заказу рф

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с польскими правоохранителями разоблачила группу лиц, которые по заказу российских спецслужб организовали серию антиукраинских митингов в Польше на протяжении 2025-2026 годов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Следствие выяснило, что организаторы заказных митингов предлагали по $100-200 за одноразовое участие в массовке. Речь идет о пяти псевдоакциях, инспирированных и проплаченных Кремлем во Варшаве и Вроцлаве.

По результатам международного исследования СБУ и Агентства внутренней безопасности Республики Польша на территории Европейского Союза разоблачили 11 лиц, причастных к проплаченным акциям.

Как отмечается, среди них двое граждан Беларуси и девять граждан Украины, которые находились на территории Евросоюза и были привлечены к организации мероприятий.

«По указанию кураторов из москвы организаторы подыскивали потенциальных участников заказных «митингов», инструктивали их, выдавали провокационные агитационные материалы и наличными рассчитывались за участие. Организованные рф уличные «протесты» в европейских городах были направлены на дискредитацию Украины на международной арене и подрыв общественно-политической ситуации в странах ЕС», – говорится в сообщении.

Всех разоблаченных лиц депортировали в страны происхождения, действиям фигурантов из Украины предоставят правовую оценку в зависимости от степени вины каждого.

«Продолжаются международные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех организаторов прокремлевских провокаций», – добавили в пресс-службе.

Как известно, ранее министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк сообщал, что фигуранты вербовали и финансировали участников акций протеста среди украинских беженцев в стране.

Напомним, недавно в Польше правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, которого подозревают в публичных угрозах в адрес президента страны Кароля Навроцкого в интернете.

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что российские спецслужбы могут готовить провокации на территории Украины с использованием польской символики.

Также по данным опроса, более половины поляков стали хуже относиться к украинцам после решения по «Героям УПА».

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