Рф может использовать польскую символику для провокаций в Украине – ЦПД

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Центр противодействия дезинформации предупредил о возможных провокациях россии с использованием польской символики во время Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, чтобы обострить отношения с Польшей.
фото: PAP/Darek Delmanowicz

Российские спецслужбы могут готовить провокации на территории Украины с использованием польской символики.

О такой угрозе предупредил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Зеленский не поедет на конференцию в Польшу: кто возглавит делегациюПрезидент Владимир Зеленский не примет участия в конференции по восстановлению в Гданьске. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

По данным ЦПД, соответствующее задание якобы уже получило российское ГРУ. Провокации могут быть реализованы в дни проведения Конференции по восстановлению Украины, которая проходит 25–26 июня в польском Гданьске.

Какими именно могут быть провокации в ЦПД не уточняют, но отмечают, что главной целью таких действий может быть политическая дестабилизация, а также попытка посеять напряженность в отношениях между Украиной и Польшей.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский не поедет в польский Гданьск на конференцию по восстановлению Украины. Вместо него украинскую делегацию возглавит премьер Юлия Свириденко.

Как известно, в последнее время отношения между Украиной и Польшей несколько обострились после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций (ССО) почетное наименование «имени Героев УПА».

В ответ польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды страны – ордена Белого Орла. Он объяснил, что действия Киева якобы пересекли «болевой порог» польского общества.

Со своей стороны Зеленский предположил, что Навроцкий якобы действовал с целью получить политические дивиденды перед польскими выборами, а также президент Украины предупредил, что подобное решение Варшавы относительно ордена способно спровоцировать опасные последствия для партнерства обоих государств.

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