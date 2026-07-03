Жара отступает: синоптик рассказала, сколько Украину будут поливать дожди

Жару в Украине с завтрашнего дня сменит атмосферный фронт, богатый дождями. Температура воздуха в большинстве регионов страны снизится до +20...+25 градусов тепла днем. Ночью же кое-где температура упадет до 10 градусов тепла.

Об этом сообщает украинский синоптик Наталка Диденко в Телеграм-канале.

«Жара отступает, и уже завтра в большинстве областей Украины днем ожидается +20...+25 градусов, на юге +24...+29, разве что в субботу на востоке еще задержатся +26...+31 градус. Но в воскресенье и там посвежеет. Атмосферный фронт богат дождями, так и будет», – пишет Диденко.

2 июля 2026, 13:24 Раскаленная Европа: температурные рекорды европейских стран в июне Европу охватила вторая за год тепловая волна. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие температурные рекорды зафиксировали в странах континента за июнь.

Так, 4 июля в большинстве областей Украины – грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы. В западных областях завтра дожди возможны только на Волыни и Ровенщине.

5 июля – локальные дожди, грозы, на юге и в центре – меньшая вероятность осадков.

Ветер северо-западного направления и в субботу, и в воскресенье будет умеренным, часто порывистым.

«В столице 4–5 июля уже без жары, фактически сегодня из ближайшей перспективы – самый жаркий день», – добавила Диденко.

В Киеве в дневные часы ожидается +23...+24 градуса. Также на выходных вероятны локальные грозовые дожди, однако в паузах должна быть солнечная погода.

Также синоптик предупредила, что из-за смены погоды украинцев может «накрыть» сонливость и снизиться работоспособность.

«Немного нападет сонливость, снижение работоспособности, возможна головная боль, артериальное давление будет капризничать – идет смена воздушных масс, с жаркой на более умеренную. Ближайшая волна жары пока просматривается в середине следующей недели и только на юге и востоке Украины», – добавила Диденко.

Напомним, 30 июня в Украине был зафиксирован ряд температурных рекордов. Дневные максимумы воздуха в одиннадцати областных центрах превысили предыдущие исторические значения для этой даты.

Также мы писали, что с начала этой недели в Украине сохранялась жаркая погода, местами температура воздуха поднималась до +38 °С. Однако уже ближе к выходным в страну начнет поступать более прохладный воздух из Скандинавии и Балтии, что вызовет снижение температуры.

Тем временем в Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха. В КГГА среди причин назвали жару и накопление приземного озона, также повлияли последствия пожаров после российской атаки.

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