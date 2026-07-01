Жара в последний день июня установила рекорды сразу в 11 областных центрах

Во вторник, 30 июня, в Украине был зафиксирован ряд температурных рекордов. Дневные максимумы температуры воздуха в одиннадцати областных центрах превысили предыдущие исторические значения для этой даты.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

29 декабря 2025, 18:41 Какие температурные рекорды фиксировали в мире в 2025 году В этом году мир поразил ряд температурных рекордов с отметкой плюс – в Турции, Пакистане, Индии и Испании. Подробнее – на инфографике.

По данным метеорологических станций, новые рекорды превысили предыдущие показатели на 0,1–4,2 градуса.

В Укргидрометцентре отметили, что рекордные значения были зафиксированы в 11 областных центрах преимущественно на западе и юге страны, в частности в Луцке, Ровно, Житомире, Львове, Тернополе, Хмельницком, Ужгороде, Виннице, Кропивницком, Николаеве и Херсоне.

На опубликованной карте отображены только температурные рекорды в областных центрах, тогда как более подробную информацию о погодных показателях можно найти на страницах региональных центров по гидрометеорологии.

Напомним, с начала этой недели в Украине сохранялась жаркая погода, местами температура воздуха поднималась до +38 °С. Однако уже ближе к выходным в страну начнёт поступать более прохладный воздух из Скандинавии и Балтии, что приведёт к снижению температуры.

Ранее мы писали о том, какие температурные рекорды фиксировались в мире в 2025 году.

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