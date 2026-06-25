Военный омбудсмен заявила о системных избиениях и отсутствии реакции на нарушения в «Скеле»

В подразделении «Скеля» фиксировались случаи системных избиений и издевательств над военнослужащими, однако надлежащей реакции на эти нарушения со стороны ответственных органов не было.

Об этом заявила военный омбудсмен, описывая результаты проверок и последующих обращений в правоохранительные структуры.

17 июня 2026, 12:23 Полк «Скала»: что известно о гибели новобранцев, позиция командования и омбудсмена Смерть новобранцев в полку «Скала». Что известно о скандале, связанном с возможным избиением военнослужащих, и о расследовании случившегося.

По ее словам, первые сигналы о проблемах в подразделении начали поступать еще в мае–июне 2025 года. Сначала речь шла об отдельных конфликтных случаях – избиении журналиста, проходившего службу в 425 ОШП, а также капеллана смежной бригады. Впоследствии, после инцидентов с избиением командира батальона и руководителей служб, стало понятно, что речь идет о системном характере нарушений.

В июне 2025 года был осуществлен выезд на полигон «Скели» с участием представителей Офиса президента и Военной службы правопорядка (ВСП). Во время проверки были собраны показания от 22 военнослужащих, часть из которых подтверждалась полиграфом. Также удалось идентифицировать группу инструкторов, подозреваемых в организации издевательств.

Несмотря на это, по словам омбудсмена, надлежащих кадровых решений или привлечения к ответственности не последовало. Часть материалов была передана в правоохранительные органы, однако результаты расследования до сих пор отсутствуют.

«Вместе со специалистами из ВСП нам удалось идентифицировать группу инструкторов, которые организуют издевательства на полигонах. К сожалению, руководством ВСП не были приняты соответствующие меры ни по привлечению этой группы людей к ответственности, ни по предотвращению противоправных действий в будущем», – заявила Решетилова.

Отдельно она сообщила, что с начала работы Офиса военного омбудсмена было направлено как минимум девять сообщений о возможных преступлениях в этом подразделении.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что в «Скеле» служит значительное количество военнослужащих, не причастных к нарушениям, а ситуация касается действий отдельной группы лиц, а не всего подразделения.

Также она обратила внимание на проблему прохождения службы военными с зависимостями. По ее словам, в подразделении выявлено значительное количество таких случаев, что вызывает вопросы относительно пригодности этих лиц к службе в штурмовых подразделениях.

На прошлой неделе Решетилова обсудила проблему с Главкомом Александром Сырским. По мнению Главнокомандующего, ситуацию исправит появление отдельного командующего для штурмовых подразделений, который будет нести за них ответственность.

Сама же правозащитница выступает против создания отдельного рода войск, считая, что это лишь масштабирует нарушения прав человека. Вместо этого она предлагает создавать отдельные штурмовые подразделения в каждом армейском корпусе – это обеспечит надлежащий контроль и дисциплину со стороны командиров корпусов.

Напомним, Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал срочную проверку заявлений об издевательствах над бойцами в 425-м отдельном штурмовом полку «Скеля». Будут расследоваться факты вероятных пыток, создания нелегальных мест содержания и доведения военных до самоубийства.

Ранее, в мае, журналисты «Суспільного» обнародовали истории пяти мобилизованных с Прикарпатья, которые погибли уже в первые две недели пребывания в рядах полка «Скеля».

Новая волна общественного резонанса началась после журналистского расследования «Бабелю». Опираясь на свидетельства очевидцев, расследователи заявили о системном характере издевательств и пыток, а также о гибели по меньшей мере 26 военнослужащих при различных невыясненных обстоятельствах.

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