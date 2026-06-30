Стрельба в Германии: полиция раскрыла новые детали и уточнила количество жертв

В немецком городе Штаде до шести человек возросло число погибших в результате стрельбы в одном из центров матери и ребенка. Предварительно установлено, что мужчина расстрелял сотрудников учреждения на фоне спора из-за родительских прав на трехмесячную дочь.

Об этом сообщают Tagesschau и CNN со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, все шестеро убитых были взрослыми сотрудниками учреждения социального обеспечения для молодежи, а не его воспитанниками – погибли четыре женщины и двое мужчин. Уточняется, что пять человек скончались прямо на месте происшествия, а шестая жертва умерла от полученных ран в больнице.

Кроме этого, ряд лиц получили ранения различной степени тяжести, их точное количество не называется. Сообщается, что правоохранители оперативно задержали нападавшего – им оказался 45-летний гражданин Турции, являющийся уроженцем Германии.

«После стрельбы в центре матери и ребенка в городе Штаде, в результате которой погибли шесть человек, полиция сделала заявление относительно мотива. Правоохранители предполагают, что подоплекой преступления стал спор за родительские права. Все погибшие были работниками этого учреждения», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, подозреваемый пришел на встречу по поводу опеки над своей трехмесячной дочерью, однако во время разговора он открыл огонь по присутствующим.

При этом официально зарегистрированного оружия мужчина не имел. После совершения преступления он пытался скрыться на автомобиле, за рулем которого находилась 65-летняя женщина. Они оба были остановлены полицией.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы, которая произошла в понедельник, 29 июня, в городе Штаде, стали пять человек.

Напомним, в начале июня сообщалось, что в США на одном из фестивалей устроили стрельбу, 12 человек получили ранения.

Стоит также отметить, что до этого в Калифорнии юноши устроили стрельбу в мечети, погибли люди.

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