Латвия передала ВСУ партию бронированных машин

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис во время своего визита в Украину передал Силам обороны партию бронированных машин CVRT.

Об этом сообщает пресс-служба латвийского Минобороны.

Партия из 14 бронемашин была передана военным 3-го армейского корпуса ВСУ. Отмечается, что технику предоставила Адазская механизированная пехотная бригада.

Мелнис во время церемонии передачи выразил уверенность, что эти бронемашины улучшат возможности ВСУ бороться с российской агрессией и спасут жизнь солдат.

В целом 3-й армейский корпус получил 41 единицу техники от правительства Латвии.

Напомним, недавно сообщалось, что Украина и Латвия заключили двустороннее соглашение в сфере развития и производства беспилотных систем.

Стоит также отметить, что накануне Украина получила от партнеров пятый противоминный корабль, который был назван Геническ в честь одноименного рейдового корабля. Искатель мин передали Нидерланды.

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