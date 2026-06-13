Украина и Латвия договорились расширить сотрудничество в сфере дронов и антидроновых технологий

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с латвийским коллегой Райвисом Мелнисом, в ходе которой стороны согласовали дальнейшие шаги сотрудничества в сфере беспилотных систем и современных военных технологий.

Об этом украинский министр сообщил в социальных сетях 13 июня.

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В ходе переговоров стороны обсудили развитие совместных проектов в сфере беспилотных технологий, а также решения для противодействия воздушным угрозам.

По словам Федорова, украинские разработки и опыт ведения современной войны помогают партнерам быстрее адаптироваться к новым вызовам, в то время как поддержка союзников дает возможность масштабировать проверенные на поле боя решения.

Особое внимание во время встречи уделили развитию партнерства в рамках международной инициативы Drone Deal и запуску новых совместных проектов. Также были определены приоритетные направления использования помощи партнеров для усиления обороноспособности Украины.

Среди практических результатов сотрудничества стороны рассмотрели поставки для Сил обороны антидроновых средств латвийского производства, а также различных типов беспилотных систем. Речь идет, в частности, об ударных дронах, наземных роботизированных комплексах и морских беспилотниках, которые могут быть задействованы для выполнения боевых задач.

Напомним, 8 июня в Латвии истребители НАТО впервые сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

В марте Латвия, Эстония и Литва подчеркнули, что инциденты с падением украинских дронов на их территории свидетельствуют о важности укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО.

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