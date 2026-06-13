Украина и Латвия договорились расширить сотрудничество в сфере дронов и антидроновых технологий

Мир
Читати українською
Украина и Латвия согласовали новые направления сотрудничества в сфере беспилотных систем. Речь идет о поставках дронов, роботизированных комплексов и антидроновых средств.
Скриншот с видео

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с латвийским коллегой Райвисом Мелнисом, в ходе которой стороны согласовали дальнейшие шаги сотрудничества в сфере беспилотных систем и современных военных технологий.

Об этом украинский министр сообщил в социальных сетях 13 июня.

«Золотая акция»: почему мир заинтересовался дронами из УкраиныУкраина стала уникальной страной, которая будет торговать оружием с другими государствами, защищаясь от агрессора.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие совместных проектов в сфере беспилотных технологий, а также решения для противодействия воздушным угрозам.

По словам Федорова, украинские разработки и опыт ведения современной войны помогают партнерам быстрее адаптироваться к новым вызовам, в то время как поддержка союзников дает возможность масштабировать проверенные на поле боя решения.

Особое внимание во время встречи уделили развитию партнерства в рамках международной инициативы Drone Deal и запуску новых совместных проектов. Также были определены приоритетные направления использования помощи партнеров для усиления обороноспособности Украины.

Среди практических результатов сотрудничества стороны рассмотрели поставки для Сил обороны антидроновых средств латвийского производства, а также различных типов беспилотных систем. Речь идет, в частности, об ударных дронах, наземных роботизированных комплексах и морских беспилотниках, которые могут быть задействованы для выполнения боевых задач.

Напомним, 8 июня в Латвии истребители НАТО впервые сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

В марте Латвия, Эстония и Литва подчеркнули, что инциденты с падением украинских дронов на их территории свидетельствуют о важности укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Украина Беспилотник Латвия БПЛА Дрон
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Правительство усилит поддержку прифронтовых общин: детали
СБУ ударила по «Таманьнефтегазу»: один из ключевых терминалов рф в огне
Украина и Латвия договорились расширить сотрудничество в сфере дронов и антидроновых технологий
Россия ударила КАБами по центру Славянска, есть раненые
Силы обороны ударили по цеху подготовки и перекачки нефти в Волгоградской области
Рф помогла Ирану восстановить ракетный арсенал во время перемирия с США
Пентагон заблокировал продажу Tomahawk Германии – СМИ
Швеция дважды поднимала Gripen из-за российских самолетов над Балтикой
Минобороны запустило 100-дневный период для добровольного возвращения военных из СЗЧ
«Подарок Кремлю»: Габбард заявила о «биолабораториях» в Украине
Больше новостей