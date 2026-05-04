В Лейпциге автомобиль на скорости въехал в группу людей, есть жертвы и пострадавшие

В центре немецкого города Лейпциг автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей. Есть погибшие и раненые.
Фото: Sebastian Willnow/dpa

В центре немецкого города Лейпциг автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей. В результате инцидента погибли два человека, также есть раненые.

Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на данные местных властей и полиции.

По словам мэра Лейпцига Буркхарда Юнга водитель автомобиля Volkswagen Taigo двигался на высокой скорости по улице Гриммайшештрассе.

Начальник пожарной охраны Лейпцига Аксель Шух заявил, что два человека погибли, двое получили серьезные травмы, и «пострадали 20 человек».

«Автомобиль и водитель были задержаны вскоре после инцидента и в настоящее время не представляют дальнейшей угрозы. Экстренные службы объявили о массовом происшествии с большим количеством жертв, на месте происшествия находится полиция с большим количеством сотрудников», – заявил представитель полиции.

На месте происшествия находятся около десяти машин скорой помощи. На фотографиях виден серый автомобиль с поврежденным капотом и разбитым лобовым стеклом.

Напомним, в декабре в Нидерландах автомобиль въехал в толпу во время празднований, почти десять пострадавших.

А в ноябре во Франции водитель умышленно сбил пешеходов и велосипедистов, есть раненые.

