Александр Усик победил Рико Верховена: в каком раунде

Александр Усик победил нидерландского боксера Рико Верховена на арене в Гизе – в 11 раунде он отправил соперника в нокдаун.

Об этом стало известно во время трансляции боя ночью 24 мая.

Украинец завершил поединок досрочно в 11-м раунде. Сначала Усик отправил Верховена в нокдаун, но затем продолжил атаковать противника, и после этого судья остановил бой, объявив о техническом нокауте.

Таким образом Усик сохранил свой пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

После боя украинский боксер дал комментарий, где упомянул о том, что украинцы в этот момент находятся в бомбоубежищах, так как россия массированно атакует Украину.

«Для меня эта победа очень важна, но сейчас мои люди в Украине находятся в бомбоубежищах, под атакой. Моя дочь писала мне: «Папа, ты победишь». Рико, ты потрясающий. Моя команда, я люблю тебя, вы лучшие. Катерина, ты моя жизнь и мое сердце», – сказал Усик.

Напомним, ранее Александра Усика неоднократно признавали лучшим боксером года. Как известно, украинец собрал все четыре пояса в супертяжелом весе и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом в этом дивизионе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.