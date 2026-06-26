Боксер Усик решил отказаться от всех своих чемпионских поясов

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Украинский боксер Усик принял решение освободить свои чемпионские пояса в сверхтяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBC и IBO.
Фото: MB Media / Icon Sport

Украинский боксер Александр Усик принял решение освободить свои чемпионские пояса в сверхтяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBC и IBO.

Соответствующее заявление было опубликовано в Instagram.

До 132 миллионов долларов: размер гонораров Усика за профессиональные бои в тяжелой категорииСамые большие гонорары Александру Усику принесли реванши с Джошуа, Фьюри и Дюбуа. «Слово и дело» показывает на инфографике, сколько команда украинского боксера заработала за 9 поединков в тяжелом весе.

«Сегодня хороший день, чтобы сказать о том, что я хочу оставить все свои пояса, которыми сегодня владею. Сделать их вакантными, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними, боксировали», – сказал боксер.

Усик отметил, что отказ от поясов не означает его ухода их профессионального спорта.

«У меня еще есть «last dance», – сообщил он, имея в виду, что в будущем планирует провести еще один бой.

Усик также добавил, что решение отказаться от поясов было сознательным и что оно «откроет новые возможности».

Напомним, в конце мая Александр Усик победил нидерландского боксера Рико Верховена на арене в египетской Гизе и защитил свой пояс чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC. После боя Верховен подал официальную апелляцию на результат поединка.

Стоит также отметить, что недавно украинский боксер встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Усик также посетил турнир UFC Freedom 250, который прошел прямо на территории Белого дома.

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Спорт Бокс Александр Усик
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