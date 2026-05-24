Боксер Верховен обжалует результат боя с Усиком

Нидерландский боксёр Рико Верховен подал официальную апелляцию на результат поединка против украинского боксера Александра Усика, в котором он потерпел поражение техническим нокаутом в 11-м раунде.

Об этом Верховен сообщил на своей странице в Instagram.

Как известно, нидерландский боксёр резко раскритиковал решение рефери после боя, заявив о преждевременной остановке поединка за секунды до конца 11-го раунда.

«На мой взгляд, это ранняя остановка. Но не мне решать. Кажется, она была немного ранней. Рефери знает, что мы приближаемся к завершению раунда. Дай мне уйти на щите или пусть прозвучит гонг», – заявил Верховен сразу после боя.

Отдельно нидерландец подчеркнул, что намерен воспользоваться своим правом на протест. Среди возможных вариантов он называет пересмотр результата боя, корректировку судейских записок или даже признание поединка таким, что не состоялся, если будет доказано нарушение регламента.

«Я специально пересмотрел остановку боя после того, как начитался комментариев. Они реально остановили бой уже после гонга. Я знал, что до гонга ещё 10 секунд. Понимал, что нужно просто отработать это время на ногах. Поднять руки и блокировать удары. Мне кажется, что я это и делал. Поэтому решение рефери меня шокировало», – сказал Верховен после решения судьи.

В своих соцсетях нидерландский боксёр сообщил, что соответствующий официальный протест уже подан, и подчеркнул, что «правила имеют смысл только тогда, когда их применяют в решающие моменты поединка».

Напомним, бой между Александром Усиком и Рико Верховеном состоялся в ночь на 24 мая. Украинский боксёр победил соперника на арене в Гизе — в 11 раунде он отправил нидерландца в нокдаун.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.