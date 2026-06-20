В Борисполе собаки загрызли пенсионерку: что известно о трагедии

В Борисполе Киевской области две собаки породы кане-корсо насмерть загрызли 79-летнюю женщину. Владелицу животных задержали, а собак изъяли и направили в кинологический центр.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

18 июня 2026, 17:21 Бешенство в Украине: количество обращений к врачам ежегодно растет «Слово и дело» показывает на инфографике статистику обращений и смертей из-за самой смертоносной инфекционной болезни человека – бешенства.

По данным прокуратуры, 19 июня около 15:40 в Борисполе две собаки породы кане-корсо выбежали с частной территории через неплотно закрытую калитку.

После этого животные забежали на соседний двор, где напали на 79-летнюю женщину.

В результате нападения пострадавшая получила тяжелые телесные повреждения. Женщину госпитализировали, однако она умерла в больнице.

Владелицу собак задержали. Самих животных изъяли и направили в кинологический центр.

Следователи проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее «Слово и дело» показали на инфографике статистику обращений и смертей из-за самой смертоносной инфекционной болезни человека – бешенства.

Для многих заболеваний самым действенным способом борьбы является профилактика. В 2026 году в Украине заработал новый календарь прививок против туберкулеза, гепатита, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори и других болезней.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.