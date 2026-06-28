В США в приюте нашли более сотни мертвых собак – в останках были пули

В США на территории приюта Miranda's Rescue правоохранители нашли 117 целых тел собак, 21 череп, сотни костей и более 600 ошейников. Часть останков имела фрагменты пуль.

Об этом сообщают The Guardian и ABC7 News.

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Расследование начали после того, как в апреле 2026 года житель Калифорнии проник на территорию приюта и заявил полиции, что выкопал там останки животных. Правоохранители проверяют вероятное жестокое обращение с животными и мошенничество.

После двух месяцев раскопок и обысков следователи обнаружили на территории заведения 117 тел собак, 21 череп, сотни костей и шесть микрочипов. В сарае, где, вероятно, убивали животных, нашли более 600 ошейников.

Правоохранители исследовали рентгеном останки 70 собак. Оказалось, что многие тела имели фрагменты пуль.

Основатель приюта Шеннон Миранда отрицает жестокое обращение. По его словам, внимание к заведению возникло из-за двух инцидентов с собаками, которые якобы имели поведенческие проблемы и угрожали работникам.

«Miranda's Rescue – это спасение без убийства. Мы не эвтаназируем животных, чтобы просто освободить место. Однако, как мы указывали на сайте, бывают редкие случаи, когда эвтаназия может быть необходимой», – заявил он.

В полиции отметили, что расследование будет длительным. Если доказательств будет достаточно, дело передадут в прокуратуру для рассмотрения уголовных обвинений.

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