Потомки княжеского рода через суд хотят оставить в Польше картины, эвакуированные из Украины – СМИ

Потомки последнего князя из рода Любомирских Анджея пытаются через суд в Польше добиться, чтобы часть картин, эвакуированных из Львова после начала полномасштабного вторжения россии, не возвращали в Украину. Наследники заявляют права на произведения и хотят запретить их передачу до завершения судебного спора.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

11 февраля 2026, 17:20 Рф похитила более 2000 артефактов из музеев Крыма и других оккупированных территорий Россия украла 2383 объектов культурного наследия из музеев Украины. Наибольшие потери в Херсонской области. Подробнее – на инфографике.

Картины, которые после начала вторжения рф в 2022 году вывезли в Польшу из Львова, хотят не возвращать обратно в Украину. Часть работ сейчас находится в польских музеях.

Среди эвакуированных произведений – два портрета из коллекции князей Любомирских: «Портрет Роксоланы» неизвестного автора XVI века и «Портрет юноши» Алоиза Райхана 1850 года.

Представители наследников утверждают, что вывезенные из Львова картины в свое время принадлежали Пшеворской ординации – крупному наследственному владению рода Любомирских.

Коллекция произведений искусства Любомирских стала основой одноименного музея, который входил в состав Национального института имени Оссолинских, основанного во Львове. Теперь наследники стремятся, чтобы произведения остались на территории современной Польши.

По данным Rzeczpospolita, через суд они требуют запретить польскому музею передавать или вывозить спорные картины до тех пор, пока не будет окончательно установлено, кому они принадлежат.

Претензии могут касаться и ряда известных произведений. Среди них – «Мария с Младенцем и святым Иоанном» Джованни Баттисты Сальви (Сассоферрато), «Каин» Луки Джордано, «Распятие с видом на Голгофу» Вольфганга Кроделя Старшего, «Вакх и Ариадна» Ежи Элеутера Семигиновского, «На разведке. Кракус на коне и пастухи» Януария Суходольского, «Сборщики жемчуга и кораллов» Якопо Цукки, «Натюрморт со спаржей» Яна ван Кесселя Старшего и «Портрет Франческо Бартолоцци» Антона Рафаэля Менгса.

По информации польского издания, происхождение этих произведений подтверждают документы, которые получил суд.

Адвокат наследников Мацей Обрембский заявил, что одним из возможных вариантов решения вопроса могло бы стать хранение картин в польском культурном учреждении – например, в Музее князей Любомирских, который создают при Национальном заведении имени Оссолинских во Вроцлаве.

Напомним, ранее сообщалось, что рф похитила более 2000 артефактов из музеев Крыма и других оккупированных территорий за время войны.

А на инфографике «Слово и дело» можно узнать, какие музеи Украины повредила рф за время большой войны.

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