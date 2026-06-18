Скандальному экс-главе ОАСК Вовку отказали в восстановлении на должности судьи

Бывший глава ликвидированного Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк не смог восстановиться в должности.

Решение приняла Большая палата Высшего антикоррупционного суда.

Как стало известно из трансляции заседания, суд оставил в силе решение Высшего совета правосудия (ВСП) об увольнении Вовка.

Защита Вовка просила остановить рассмотрение дела, заявляя, что члены дисциплинарной палаты ВСП, которые принимали решение, не могут участвовать в его пересмотре. Однако в ВСП объяснили, что это ограничение касается только тех членов палаты, которые непосредственно рассматривали обжалуемое решение.

Также адвокат Валерия Лутковская заявила, что истек трехлетний срок привлечения к ответственности, а ВСП якобы применила новые правила исчисления сроков задним числом.

В ВСП эти аргументы отвергли, отметив, что Большая Палата Верховного суда уже оценивала подобные претензии. Там подчеркнули, что сроки были соблюдены, а защита неправильно трактует понятие дисциплинарного производства.

Напомним, 20 июня 2022 года САП направила в суд обвинительный акт по делу о «пленках Вовка». По делу обвиняют главу ОАСК Вовка (создал и возглавил преступную организацию, которая за деньги принимала решения), его заместителей Евгения Аблова и Владимира Келеберду, судей ОАСК Алексея Огурцова, Игоря Качура, Игоря Погребниченко, Богдана Санина, бывшего руководителя Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка, эксчленов Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Остапца и Николая Сироша, а также адвоката Александра Кротюка.

По версии обвинения, в состав преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в работе ВККС, входили глава, два заместителя главы и судьи ОАСК. Кроме того, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах.

В марте 2025 года Вовка уволили с должности судьи Окружного административного суда города Киева, поскольку к нему применили дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении.

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