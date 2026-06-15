В Великобритании анонсировали блокировку соцсетей для детей до 16 лет

Правительство Великобритании ввело запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет. В частности, ограничение коснется приложений Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X.

Об этом сообщили британский премьер-министр Кир Стармер во время пресс-конференции и издание BBC.

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По информации Стармера, ограничения коснутся сервисов, основной целью которых является социальное взаимодействие между пользователями и которые позволяют публиковать контент. При этом полный перечень платформ, на которые будут распространяться новые правила, пока не обнародован.

BBC отмечает, что предполагается также введение дополнительных мер безопасности для детей. Например, платформы должны будут ограничить возможность проведения прямых трансляций несовершеннолетними, в том числе в некоторых игровых сервисах.

Кроме того, правительство Соединенного Королевства намерено заблокировать функции, позволяющие незнакомцам контактировать с пользователями в возрасте до 16 лет. Для подростков до 17 лет такие ограничения будут включены по умолчанию, чтобы избежать резкого ослабления защиты после достижения 16-летнего возраста.

Также британские власти рассматривают возможность введения «ночного комендантского часа» для пользования соцсетями и ограничений на бесконечную прокрутку ленты для детей до 18 лет.

Как отмечается, отдельные требования будут касаться чат-ботов с искусственным интеллектом. Сервисы, предлагающие функции так называемых «романтических компаньонов» или имитирующие интимные отношения либо ролевые взаимодействия с пользователями, должны будут установить минимальный возраст доступа на уровне 18 лет.

Также для несовершеннолетних планируют ограничить доступ к другим интимным функциям таких сервисов.

В то же время, британское правительство не планирует включать в будущий запрет мессенджеры, в частности, WhatsApp и Signal, поскольку большинство социальных сетей разрешают создавать учетные записи пользователям от 13 лет.

По словам Стармера, правительство планирует принять необходимые нормативные акты до Рождества 2026 года, а сами ограничения могут вступить в силу в начале 2027 года. Он также подчеркнул, что соответствующая законодательная база для внедрения таких мер уже существует.

Как известно, недавно правительство Польши поддержало законопроект, предусматривающий существенное ограничение использования электронных устройств, в частности, смартфонов в школах для учеников моложе 16 лет.

А перед этим в Польше подготовили законодательные изменения, предусматривающие полный запрет использования мобильных телефонов учениками начальных школ. Новые правила должны вступить в силу с началом нового учебного года.

Напомним, накануне о намерении ввести подобные ограничения объявили во Франции, Германии и Испании, а соответствующий законопроект готовят в Словении.

А в Австралии ограничение уже действует с 10 декабря – детям до 16 лет запрещено пользоваться социальными сетями. Как известно, компания Meta уже заблокировала около 550 тысяч аккаунтов в первые дни действия запрета социальных сетей для детей в стране.

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