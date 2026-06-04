В Польше планируют запретить использование телефонов в школе ученикам до 16 лет

Правительство Польши поддержало законопроект, предусматривающий существенное ограничение использования электронных устройств, в частности, смартфонов в школах для учеников младше 16 лет.

Об этом сообщают местные издания RMF24 и Notes from Poland, цитируя слова польских чиновников.

26 февраля 2026, 18:12 Запрет телефонов в школах и соцсетях для детей: где работает и стоит ли внедрять в Украине Запрет соцсетей и мобильных телефонов в школах. В каких странах мира нельзя пользоваться смартфоном во время уроков – на инфографике.

Одно из постановлений касается ограничения использования детьми смартфонов и смарт-часов во время учебного дня. Согласно проекту, школьники смогут приносить смартфоны и смарт-часы в учебные заведения, но пользоваться ими в течение дня не разрешается – их нужно будет оставлять в специально отведенных местах хранения.

«Мы предлагаем запрет на использование мобильных телефонов во время уроков и перемен в начальных школах. Это не идеальное решение, мы не питаем иллюзий на этот счет, но мы должны реагировать на эту серьезную проблему, коей является зависимость от телефонов и интернета», – заявил премьер-министр Дональд Туск.

Как отмечается, польское правительство одобрило законопроект, однако документ еще должен пройти рассмотрение в парламенте и получить подпись президента Польши Кароля Навроцкого.

Ограничение будет распространяться не только на уроки, но и на перемены, кружки и другие внеклассные мероприятия, проходящие на территории школы. В то же время новые правила не будут распространяться на учителей и других работников школ.

При этом, по словам министра образования Барбары Новацкой, исключения планируют сделать для детей, которым техника необходима по медицинским причинам или из-за особых потребностей. Кроме того, учащиеся смогут воспользоваться телефоном в случае чрезвычайной ситуации.

«Мы хотим поддержать концентрацию на учебе, взаимодействии со сверстниками и развитие молодых людей, вместо зависимости от экранов и бесконечных уведомлений», – отметил Гавковский.

Согласно словам вице-премьера, другое постановление касается ограничения несовершеннолетним доступа к онлайн-порнографии. Согласно законопроекту, сайты с контентом для взрослых обяжут проверять возраст пользователей, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к таким ресурсам.

Сообщается, что в случае принятия обоих документов, новые правила могут заработать уже с сентября 2026 года.

Как известно, в Польше ранее подготовили законодательные изменения, предусматривающие полный запрет использования мобильных телефонов учениками начальных школ. Новые правила должны вступить в силу с началом нового учебного года.

Напомним, накануне о намерении ввести подобные ограничения объявили во Франции, Германии и Испании, а соответствующий законопроект готовят в Словении.

А в Австралии ограничение уже действует с 10 декабря – детям до 16 лет запрещено пользоваться социальными сетями. Как известно, компания Meta уже заблокировала около 550 тысяч аккаунтов в первые дни действия запрета социальных сетей для детей в стране.

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