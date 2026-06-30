В Азербайджане детям до 16 лет запретят регистрироваться в соцсетях

Парламент Азербайджана принял пакет изменений в законодательство, вводящий ужесточение правил регистрации и использования социальных сетей несовершеннолетними.

Об этом сообщает портал OXU.az.

26 февраля 2026, 18:12 Запрет телефонов в школах и соцсетях для детей: где работает и стоит ли внедрять в Украине Запрет соцсетей и мобильных телефонов в школах. В каких странах мира нельзя пользоваться смартфоном во время уроков – на инфографике.

В соответствии с принятыми изменениями, создание персональных аккаунтов в соцсетях будет запрещено для лиц, не достигших 16 лет.

Для пользователей от 16 до 18 лет предусмотрена усиленная система контроля. В частности, при регистрации провайдеры должны проверять возраст через декларирование, подтверждение контактных данных, банковскую верификацию и другие технические методы. Также для несовершеннолетних пользователей обязательно согласие законных представителей.

Отдельно устанавливается контроль за контентом и временем использования платформ для подростков, а также обязанность провайдеров внедрять функции родительского контроля.

Кроме того, соцсети, работающие в Азербайджане, обяжут проходить регистрацию, создавать контактные центры для взаимодействия с государственными органами и давать ответы на запросы регуляторов в установленные сроки.

В случае невыполнения требований предусмотрена система санкций – от письменных предупреждений и штрафов до ограничения рекламы и постепенного сокращения интернет-трафика платформ до 90%.

Закон также регулирует обработку персональных данных при проверке возраста: они не могут использоваться в коммерческих целях и должны быть удалены после завершения проверки.

Документ вступит в силу через 12 месяцев после официального опубликования.

Напомним, недавно правительство Польши поддержало законопроект, предусматривающий существенное ограничение использования электронных устройств, в частности, смартфонов в школах для учеников моложе 16 лет.

Кроме того, о намерении ввести подобные ограничения объявили во Франции, Британии, Германии и Испании, а соответствующий законопроект готовят в Словении.

А в Австралии ограничение уже действует с декабря прошлого года – детям до 16 лет запрещено пользоваться социальными сетями. Как известно, компания Meta заблокировала около 550 тысяч аккаунтов в первые дни действия запрета социальных сетей для детей в стране.

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