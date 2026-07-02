ЕС планирует объявить о запрете соцсетей для детей в сентябре – СМИ

Европейская комиссия может уже в сентябре представить инициативу по введению общеевропейских ограничений или даже запрета доступа детей к социальным сетям.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на должностных лиц и дипломатов в ЕС.

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По данным издания, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября во время ежегодного выступления о положении Европейского союза (State of the Union) в Страсбурге планирует объявить политические намерения по введению правил, которые могут запретить детям до определённого возраста иметь аккаунты в соцсетях. Окончательная юридическая форма инициативы пока не определена, однако она может стать основой для будущего законодательства ЕС или регуляторных требований к платформам.

Речь идёт об усилении защиты детей в интернете, что стало одним из приоритетов второго мандата фон дер Ляйен. По словам европейских чиновников, обсуждаются различные варианты ограничений – от обязательного согласия родителей до полного запрета доступа для пользователей младшего возраста с использованием технологий проверки возраста.

Вопрос минимального возраста на данный момент остаётся открытым. Известно, что консультативная группа Еврокомиссии по вопросам онлайн-защиты детей должна опубликовать свои рекомендации 13 июля, после чего ожидаются дальнейшие политические решения.

В странах ЕС уже растёт давление на Брюссель в сторону усиления регулирования. Франция, Испания, Германия, Дания и Греция внедряют или обсуждают национальные ограничения. Подобные шаги также предпринимают другие государства, в частности Австралия, где уже принят закон о запрете соцсетей для пользователей младше 16 лет, а Великобритания готовит аналогичные меры.

В то же время в самом ЕС звучат призывы ускорить принятие решений, чтобы избежать расхождений между национальными законодательствами. Окончательное решение по инициативе, вероятно, будет зависеть от рекомендаций экспертной группы и политической позиции Еврокомиссии в сентябре.

Напомним, недавно правительство Польши поддержало законопроект, который предусматривает существенное ограничение использования электронных устройств, в частности смартфонов в школах для учащихся младше 16 лет.

Кроме того, о намерении ввести подобные ограничения объявили во Франции, Великобритании, Германии и Испании, а соответствующий законопроект готовят в Словении и Азербайджане.

А в Австралии ограничение уже действует с декабря прошлого года – детям до 16 лет запрещено пользоваться социальными сетями. Как известно, компания Meta заблокировала около 550 тысяч аккаунтов в первые дни действия запрета социальных сетей для детей в стране.

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