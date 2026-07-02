США решили не продлевать торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Администрация президента Дональда Трампа не намерена продлевать соглашение между Канадой, США и Мексикой (USMCA). После этого решения должен начаться десятилетний процесс постепенного сворачивания Североамериканской зоны свободной торговли, которая действовала 32 года.

Об этом сообщает Reuters.

17 марта 2026, 18:02 Торговая война Трампа: в каких сферах и к каким странам США применяют повышенные таможенные тарифы Наибольшая таможенная нагрузка приходится на тяжелую промышленность и автопром, которые США закупают у других стран. Что известно о действующих тарифах Трампа – на инфографике «Слово и дело».

Отмечается, что Белый дом стремится внести в соглашение изменения, чтобы восстановить рабочие места в производственном секторе в Штатах и сократить торговый дефицит с соседями.

После шестилетнего пересмотра Североамериканской зоны свободной торговли соглашение остается в силе еще на 10 лет с ежегодными пересмотрами до истечения срока его действия, если три страны не договорятся о его возобновлении с изменениями.

«Соединенные Штаты не согласились продлевать USMCA в ее нынешнем виде... Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с Мексикой и Канадой для устранения недостатков соглашения и сокращения торгового дефицита с этими странами», – заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Согласно его словам, двусторонние переговоры с Мексикой по USMCA запланированы после 20 июля в Мехико. Грир уточнил, что они будут сосредоточены на ужесточении правил определения происхождения автомобилей и других промышленных товаров, а также на экономической безопасности, чтобы другие страны, в частности Китай, не могли воспользоваться преимуществами доступа к USMCA.

Высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что главной обеспокоенностью президента Трампа относительно USMCA является постоянный дефицит торгового баланса США с Мексикой и Канадой.

При этом министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико стремится помочь решить обеспокоенность Вашингтона по поводу потери рабочих мест и торгового дефицита. 1 июля он провел онлайн-переговоры с Гриром и канадским министром Домиником Лебланом, который отвечает за торговые отношения со США.

Леблан заявил, что Канада продолжит работать над решением вопроса американских пошлин на канадскую сталь, алюминий, автомобили и древесину.

В то же время, президент Мексики Клаудия Шейнбаум ранее сообщала, что продление USMCA может произойти в любое время в течение следующих десяти лет, если стороны достигнут согласия.

Стоит отметить, что соглашение USMCA было утверждено и официально вступило в силу в июле 2020 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа, заменив Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) 1994 года.

Напомним, в июле прошлого года Трамп ввел 35% пошлину для Канады, а также заявил, что США могут не достичь торгового соглашения с Канадой.

Позже стало известно, что Канада отменила все пошлины на американские товары, подпадающие под действие соглашения USMCA.

Кроме этого, недавно Дональд Трамп дал ЕС время до 4 июля для выполнения торгового соглашения со США. В противном случае Вашингтон пригрозил повысить пошлины на европейские товары, в частности автомобили.

Также США и Китай договорились снизить пошлины на ряд товаров после встречи Трампа и Си Цзиньпина.

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