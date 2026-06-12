МВФ одобрил новый транш для Украины на 690 млн долларов

Международный валютный фонд и украинское правительство достигли соглашения на уровне экспертов о пересмотре программы EFF и транше в размере 690 млн долларов США.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

22 апреля 2026, 18:17 Действительно ли МВФ требует повышения налогов и как правительство пытается найти баланс «Слово и дело» рассказывает о том, какие требования предъявляет МВФ к Украине и как правительство пытается их выполнить.

Окончательное решение о выделении средств должен принять Совет директоров МВФ в ближайшие недели. После ее одобрения Украина сможет получить очередной траншв, что увеличит общий объем выплат по программе до 2,2 млрд долларов.

Свириденко указала, что все количественные критерии эффективности и цели по состоянию на конец марта были выполнены.

«Согласован обновленный график реализации уже согласованных реформ. Мероприятия в рамках программы помогают поддерживать устойчивость финансовой системы Украины, несмотря на войну», – добавила премьер.

Как известно, первый транш помощи от Фонда объемом 1,5 млрд долларов Украина получила еще в марте, но дальнейшее финансирование зависит от того, будут ли выполнены необходимые реформы.

Стоит также отметить, что 9 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект о налогообложении цифровых платформ («налог на OLX»). Принятие документа является частью международных обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.