МВФ одобрил новый транш для Украины на 690 млн долларов

Политика
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МВФ и Украина достигли соглашения на уровне экспертов о пересмотре программы EFF и транше в размере 690 млн долларов США.
Фото: Reuters

Международный валютный фонд и украинское правительство достигли соглашения на уровне экспертов о пересмотре программы EFF и транше в размере 690 млн долларов США.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Действительно ли МВФ требует повышения налогов и как правительство пытается найти баланс«Слово и дело» рассказывает о том, какие требования предъявляет МВФ к Украине и как правительство пытается их выполнить.

Окончательное решение о выделении средств должен принять Совет директоров МВФ в ближайшие недели. После ее одобрения Украина сможет получить очередной траншв, что увеличит общий объем выплат по программе до 2,2 млрд долларов.

Свириденко указала, что все количественные критерии эффективности и цели по состоянию на конец марта были выполнены.

«Согласован обновленный график реализации уже согласованных реформ. Мероприятия в рамках программы помогают поддерживать устойчивость финансовой системы Украины, несмотря на войну», – добавила премьер.

Как известно, первый транш помощи от Фонда объемом 1,5 млрд долларов Украина получила еще в марте, но дальнейшее финансирование зависит от того, будут ли выполнены необходимые реформы.

Стоит также отметить, что 9 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект о налогообложении цифровых платформ («налог на OLX»). Принятие документа является частью международных обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ.

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