ЕС перечислил Украине первые 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 25 июня сообщила, что Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из пакета кредитной поддержки на 90 миллиардов евро.

Об этом она заявила во время открытия конференции по восстановлению Украины в Гданьске, передает Суспільне.

23 апреля 2026, 14:01 Зеленский озвучил детали по расходам первого транша кредита на 90 млрд евро Украина ожидает получить первый транш финансовой помощи ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро к концу мая – началу июня. Средства планируют направить на усиление армии, социальную поддержку и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

«Сегодня мы перечисляем первый транш по этому кредиту – 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. А в ближайшие дни начнем выплачивать первые средства из 6 миллиардов евро, предусмотренных для производства дронов. Это – солидарность в действии», – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году страны ЕС в целом направили Украине около 200 миллиардов евро помощи – экономической, финансовой и военной.

По ее словам, это демонстрирует неизменную поддержку Украины со стороны Европы. В то же время ЕС продолжает призывать международных партнеров усиливать помощь, поскольку сильная и независимая Украина отвечает интересам всех.

«Наша цель заключается не только в том, чтобы помочь Украине выстоять, но и в том, чтобы поддержать ее развитие и процветание как свободной и европейской страны», – отметила президент Европейской комиссии.

Напомним, в конце мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро в течение 2026–2027 годов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина рассчитывала получить первый транш кредита ЕС на 90 млрд евро до конца мая – начала июня. Средства планируют направить прежде всего на поддержку армии, социальные нужды и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

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