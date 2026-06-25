ЕС перечислил Украине первые 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита

Финансы
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Европейский Союз 25 июня перечислил Украине первый транш в размере 3,2 млрд евро из пакета кредитной поддержки на 90 млрд евро.
Фото getty images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 25 июня сообщила, что Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из пакета кредитной поддержки на 90 миллиардов евро.

Об этом она заявила во время открытия конференции по восстановлению Украины в Гданьске, передает Суспільне.

Зеленский озвучил детали по расходам первого транша кредита на 90 млрд евроУкраина ожидает получить первый транш финансовой помощи ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро к концу мая – началу июня. Средства планируют направить на усиление армии, социальную поддержку и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

«Сегодня мы перечисляем первый транш по этому кредиту – 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. А в ближайшие дни начнем выплачивать первые средства из 6 миллиардов евро, предусмотренных для производства дронов. Это – солидарность в действии», – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году страны ЕС в целом направили Украине около 200 миллиардов евро помощи – экономической, финансовой и военной.

По ее словам, это демонстрирует неизменную поддержку Украины со стороны Европы. В то же время ЕС продолжает призывать международных партнеров усиливать помощь, поскольку сильная и независимая Украина отвечает интересам всех.

«Наша цель заключается не только в том, чтобы помочь Украине выстоять, но и в том, чтобы поддержать ее развитие и процветание как свободной и европейской страны», – отметила президент Европейской комиссии.

Напомним, в конце мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро в течение 2026–2027 годов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина рассчитывала получить первый транш кредита ЕС на 90 млрд евро до конца мая – начала июня. Средства планируют направить прежде всего на поддержку армии, социальные нужды и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

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