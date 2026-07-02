В Раде рассказали, насколько Украина зависит от международной финансовой поддержки

Экономика
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Бюджет Украины более чем на треть покрывается за счет финансирования международными партнерами, поэтому Украина не может отказаться от предложенных реформ и обязательств.
Голос Украины

В первом полугодии 2026 года более трети (37%) расходов бюджета покрывалось за счет международной помощи. Поэтому необходимо и дальше продолжать выполнять условия международных партнеров в рамках меморандума с МВФ, Ukraine Facility и других программ, чтобы сохранить финансовую стабильность страны.

Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

«Уже имеем оперативную информацию о выполнении бюджета за 6 месяцев 2026 года. Доходы общего фонда госбюджета (БЕЗ грантов) выполнены практически на уровне плана – 1,3 трлн грн. Расходы проведены в сумме 2,2 трлн грн, и это на 8,7% меньше плана, что преимущественно связано с невысоким уровнем использования средств на мероприятия капитального характера», – сообщила Пидласа.

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За последние полгода Украина, по ее словам, получила и направила более 18 млрд долл. финансирования на невоенные расходы. Почти 13 млрд из этой суммы составила безвозвратная помощь.

В то же время на оборону за первое полугодие направили 1,4 трлн грн, или 63% всех расходов общего фонда госбюджета. Общие расходы общего фонда за этот период составили 2,2 трлн грн.

Пидласа отметила, что из-за такой зависимости от внешнего финансирования важно выполнять условия международных партнеров в рамках меморандума с МВФ и программы Ukraine Facility.

«Более 37% расходов бюджета покрывается за счет международной помощи, поэтому для финансовой стабильности необходимо продолжать выполнять условия международных партнеров в рамках меморандума с МВФ, Ukraine Facility», – добавила Пидласа.

Как известно, Ukraine Facility – это четырехлетняя программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза на 2024–2027 годы с общим бюджетом 50 млрд евро. Она направлена на обеспечение макрофинансовой стабильности, поддержку восстановления и модернизацию государства на его пути к членству в ЕС.

Напомним, в первом квартале 2026 года Кабинет министров Украины использовал 96,3% годового резервного фонда государственного бюджета, причем значительная часть средств была направлена на расходы, не соответствующие его назначению.

Также мы сообщали, что Верховная Рада поддержала законопроект о корректировке госбюджета-2026 ради увеличения оборонных расходов за счет ожидаемого кредита от Евросоюза на 45 млрд евро.

А еще стало известно, как росли расходы на оплату труда правоохранителей за годы вторжения рф.

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