В Украине завершили первоочередные ремонты на основных автодорогах: сколько полотна восстановили

Политика
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Правительство завершило первоочередные ремонтные работы на магистралях национального и международного значения, сообщила Свириденко.
Фото: УНИАН

Правительство завершило первоочередные ремонтные работы на магистралях национального и международного значения. Речь идет прежде всего об устранении выбоин и других деформаций, возникших после зимы.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Ремонт дорог в условиях большой войны: что сделали и сколько средств потратилиВ Украине с марта возобновили текущий ремонт дорог общего пользования, не включая капитальный. На инфографике – объемы и стоимость ремонта и строительства дорог с 2022 по 2025 год.

Она рассказала, что в общей сложности было отремонтировано около 14 млн квадратных метровдорожного полотна. Это самый большой объем таких работ с начала полномасштабного вторжения рф.

«Восстановление надлежащего состояния дорог – это, прежде всего, вопрос безопасности людей, бесперебойного движения грузов для Сил обороны и стабильной работы экономики», – указала Свириденко.

В дальнейшем работы по восстановлению дорожной инфраструктуры планируется сосредоточить в прифронтовых регионах. Премьер добавила, что в приоритете будут дороги, которые используются для военной логистики и эвакуационных маршрутов.

Напомним, украинские дорожники 1 мая завершили основной ремонт 12 международных трасс, который начался в феврале. Работы выполнили с опережением графика.

Ранее глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщал, что средняя стоимость ремонта одного квадратного метра дороги в Украине составляет около 1200 грн.

А президент Владимир Зеленский называл сумму, которая необходима на ремонт автодорог в Украине после зимы.

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Инфраструктура Кабмин Ремонт дорог Дороги Юлия Свириденко
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