ВАКС объявил заочный приговор экс-главе госпредприятия «Запорожгражданпроект»

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего исполняющего обязанности директора государственного предприятия «Государственный проектный институт «Запорожгражданпроект» и заочно назначил ему 7,5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По информации «Слово и дело», речь идет об экс-руководителе ГП «Запорожгражданпроект» Юрие Цыбульском. Относительно него в 2020 году начали заочный процесс.

«8 июня 2026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему и.о. директора ГП «Запорожгражданпроект». САП и НАБУ обвиняли его в организации покушения на завладение имуществом вышеуказанного общества на сумму более 18,8 млн грн. (Ему – ред.) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях государственной, коммунальной и частной формы собственности сроком 3 года с конфискацией всего имущества. Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения», – отметили в САП.

Как установили детективы, «Запорожгражданпроект» и ООО «Веста Марк» в январе 2015 года заключили договор на выполнение (в 12 этапов) проектных работ многоэтажного жилого комплекса стоимостью 155 млн грн. В свою очередь госпредприятие подрядило для этого ЧП «Проектстройстандарт» за 117 млн ​​грн.

В дальнейшем же «Проектстройстандарт» скопировали часть проектной документации ранее изготовленной «Запорожгражданпроектом» и по результатам стороны подписали соответствующие акты сдачи-приемки работ на 18,8 млн грн. Таким образом, фирма получила право требования с госпредприятия этих средств, а впоследствии добилась их выплатить и через суд.

По мнению следствия, именно Цыбульский организовал и руководил преступной группой, которая пыталась завладеть средствами института. Так, он во времена пребывания ним в должности и.о. руководителя «Запорожгражданпроект» назначил своим заместителем Дмитрия Абрамчука. Уже после увольнения Минрегионом Цыбульского, подконтрольный ему Абрамчук занял должность и.о. руководителя института и именно Абрамчук подписывал соглашения с «Веста Марк» и «Проектбудстандарт».

Напомним, в 2017 году НАБУ завершило расследование дела о завладении средствами «Запорожгражданпроекта».

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