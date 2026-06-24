В «Резерв+» временно не работает ряд услуг: что известно

В приложении «Резерв+» временно приостановили работу отдельных сервисов, связанных с подтверждением данных об инвалидности.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как отмечается, временные ограничения ввели из-за некорректной работы реестров социальной сферы, чтобы избежать ошибок во время обработки заявлений.

Сейчас могут быть недоступны:

подача заявления на отсрочку по основанию инвалидности;

обновление данных об инвалидности онлайн;

проверка таких данных операторами территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В Минобороны подчеркнули, что ситуация не влияет на уже оформленные отсрочки и не отменяет право на получение отсрочки при наличии законных оснований.

Напомним, недавно стало известно о хакерской группировке, которая создала фейковую копию приложения «Резерв+» и за деньги продавала военнообязанным возможность незаконно изменять учетные данные и формировать поддельные электронные документы для уклонения от мобилизации.

Также ранее в приложении «Резерв+» расширили список граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Теперь такая возможность доступна для научных работников учреждений высшего образования и научных учреждений.

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