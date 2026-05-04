Суд избрал меру пресечения бойцам «Волков Да Винчи», подозреваемым в похищении человека в Шахтерском

В Днепропетровской области суд избрал меры пресечения трем военнослужащим, подозреваемым в причастности к стрельбе и похищению человека в городе Шахтерское.

Об этом сообщает Суспільне.

Согласно решению суда, всех подозреваемых заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Соответствующее ходатайство подала сторона обвинения. Прокурор настаивал именно на заключении под стражей, аргументируя это тяжестью инкриминируемых действий и обстоятельствами дела. В частности, по его словам, потерпевший был обнаружен без сознания.

При этом защита настаивала на более мягкой мере пресечения, в частности домашнем аресте, однако суд эту позицию не поддержал. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 2 мая правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении, стрельбе и похищении человека. Речь идет об инциденте, который произошел вечером 1 мая в городе Шахтерское Синельниковского района, а причастными к происшествию называли бойцов «Волков Да Винчи». В батальоне уже прокомментировали эту информацию.

А ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали военнослужащего, который самовольно оставил часть и разгуливал по супермаркету, угрожая покупателям оружием.

